Stargirl: ecco il trailer finale della serie DC Universe

DC Universe ha rilasciato un nuovo trailer, quello finale, per Stargirl, la prossima serie live-action in arrivo sul servizio di streaming. Stanno promuovendo questo spettacolo da molto tempo e finalmente sarà presentato in anteprima alla fine di questo mese.

Potete vedere il video qui sotto:

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

