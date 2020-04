Stargirl: ecco un nuovo trailer che evidenzia lo spirito ribelle di Courtney Whitemore

È stato rilasciato un nuovo trailer di Stargirl, che evidenzia lo spirito ribelle di Courtney Whitemore.

Stargirl uscirà in un momento molto interessante per il multiverso DCTV. È il primo spettacolo originale rilasciato dall’evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, e sta uscendo in un momento in cui molti degli spettacoli devono essere rielaborati a causa della pandemia di coronavirus.

Mentre alcune discussioni sui crossover con The Flash sono effettivamente avvenute, non hanno dato ancora alcun frutto, quindi per il momento Stargirl sta sviluppando la sua trama in maniera autonoma al resto del multiverso DCTV. Tuttavia, con l’avvicinarsi della data di uscita della serie, DC Universe, CW e DC sono sempre più determinate ad assicurarsi che le persone sappiano che lo spettacolo verrà rilasciato.

Oggi, la The CW ha rilasciato un nuovo trailer per Stargirl. Sebbene purtroppo non ci mostri molto che non abbiamo già visto prima, mette in evidenza lo spirito ribelle di Stargirl e la determinazione a fare le cose a modo suo.

Potete vedere il trailer completo di seguito:

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

