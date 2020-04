Stargirl: Geoff Johns parla della serie, dell’importanza per lui e dell’eredità della JSA

Ieri DC Universe ha condiviso il poster promozionale di Stargirl con annessa la nuova data d’uscita, e mentre aspettiamo quindi l’arrivo della nuova serie televisiva della DC che a quanto pare farà da ponte di collegamento fra l’Arrowverse e il DC Universe, vista l’inclusione nel medesimo universo alla fine di Crisi sulle Terre Infinite, oggi anche andiamo con un interessante dichiarazione di Geoff Johns.

Stargirl è un progetto molto personale per Johns. Nel raccontare il personaggio in una sincera lettera aperta ai fan, ha rivelato che è stato direttamente ispirato dalla sua defunta sorella Courtney, che è stata tra quelle uccise nell’esplosione del volo 800 della TWA nel 1996. Non sorprende che Johns sia stato il principale catalizzatore nel far uscire la serie. In effetti, Stargirl è stata una delle prime priorità di Johns dopo essersi dimesso da Chief Creative Officer della DC e aver fondato la sua società di produzione Mad Ghost Productions.

“Quando ho deciso di tornare indietro e concentrarmi sulla scrittura e sulla produzione, letteralmente la prima cosa che volevo fare era Stargirl”, ha detto Johns. “Così l’ho presentato alla Warner e alla DC, a Peter Roth e tutti quelli della Warner Brothers Television e DC Universe che ne sono rimasti davvero entusiasti, adoravano la cosa e poi concordavo sul fatto che fosse una serie DC Universe.”

Johns ci ha detto di scegliere l’attrice giusta, e quindi la selezione per Courtney Whitmore è stato un processo difficile, con centinaia di attrici che hanno provinato. Tuttavia, Johns ha detto di aver capito subito che la Bassinger era l’ideale per interpretare un personaggio molto vicino e caro al suo cuore.

“Immediatamente, proprio quando ha letto la parte, ho capito che era Courtney”, ha detto. “Ha l’umorismo, ha l’entusiasmo, l’energia, l’innato ottimismo, e Brec incarna davvero chi è Stargirl, off-set e on. È semplicemente perfetta. Mi ha fatto ridere e mi ha fatto piangere e mi ha fatto sentire qualcosa nel suo provino. E’ stato grandioso.”

Sebbene Stargirl sia apparsa in live-action più di una volta (interpretata da Britt Irvin in Smallville e Sarah Grey in DC’s Legends of Tomorrow), Bassinger ci ha detto che non ha cercato di prendere quelle versioni come fonte d’ispirazione nella sua performance – la differenza cruciale è che quelle versioni di Stargirl erano raffigurate come veterani esperti, mentre questa Stargirl è molto un’eroina principiante.

“Era una versione più vecchia e più matura di Stargirl, ma penso che questo segua i fumetti… beh, almeno i fumetti Stars e STRIPE, in quanto è giovane, una liceale, ingenua, e volevo portare questa versione di Stargirl.”

Stargirl ruota pesantemente attorno alla dinamica tra Courtney e il suo patrigno Pat. Johns, che descrive la serie come un “spettacolo di supereroi per famiglie”. Dalle parole di Johns a quanto pare, la serie parla di Courtney Whitmore, la cui mamma sposa un uomo di nome Pat Dugan, per cui a causa si trasferiscono da Los Angeles in una piccola città del Nebraska chiamata Blue Valley. Ed è lì che Courtney, che sta lottando per inserirsi in una piccola città, scopre che il suo nuovo patrigno era Stripesy, il compagno di Lester Pemberton, l’ex Star-Spangled Kid trasformato in Starman. E finisce per prendere la staffa cosmico che appartiene a Starman. Le circostanze quindi la portano a diventare Stargirl e Pat Dugan ad uscire dalla pensione scoprire ed eliminare il male che si nasconde in questa piccola città.

Ma malgrado il legame familiare, Stargirl è anche una serie di ensemble su più giovani eroi che vestono i mantelli dei loro predecessori. Quando la serie comincia, la Justice Society of America originale è stata uccisa, lasciando a Courtney e compagni adolescenti come Yolanda Montez e Beth Chapel il doveroso compito di riempire quel vuoto. Secondo la Bassinger, Stargirl è di fatto la leader di questo nuova JSA, mentre recluta i suoi compagni di classe dopo aver scoperto la staffa cosmica.

“La cosa che amo di questi giovani personaggi è che i percorsi non sono completi”, ha detto Johns. “Non sanno dove stanno andando o cosa saranno. E quindi, ci sono tutti gli errori che possono fare e le scelte che possono prendere, oltre a quale sarà il loro destino finale.”

Ma per la Bassinger, parte del divertimento è la possibilità di far parte di una serie di supereroi fortemente guidata dalle donne. Mentre la serie presenta una gamma relativamente piccola di personaggi della Injustice Society che rispecchia il team JSA, Johns ha anticipato l’arrivo di una vasta gamma di criminali nel corso della serie: “Ogni personaggio è stato scelto per una ragione. Probabilmente c’è più di quanto immaginassi originariamente perché sono nate più idee in corso d’opera, ma vedrete sicuramente tutti i membri della Injustice Society of America“.

E mentre la serie potrebbe non mettere in luce alcuni membri classici della JSA come la versione di Lanterna Verde di Alan Scott e la versione di Flash di Jay Garrick, i fan non dovrebbero presumere che questi personaggi non verranno mostrati. La serie ci mostrerà alcuni scorci del precedente team JSA, con Johns che accenna a storie potenzialmente più grandi che arriveranno.

“Lanterna Verde e Flash sono noti ed esistono nella JSA. C’è una loro foto nel primo episodio, e ci sono piani in futuro, ma Jay Garrick e Alan Scott, per me, sono sempre degli anziani: sono i grandi eroi della JSA e la loro ombra è molto ingombrante. Sono grandi personaggi, fanno parte della JSA originale e le loro eredità si farà sentire durante lo spettacolo.”

Bassinger ha anche suggerito che il Dr. Mid-Nite originale, Charles McNider, ha un ruolo significativo nella stagione 1. Johns ha detto che la serie tornerà indietro rispetto all’originale JSA, dando adito ai Seven Soldiers of Victory come il primo team di supereroi di Terra-2 ed esplorando la storia della staffa cosmica di Stargirl. In breve, aspettatevi che la serie estragga molto dalla continuità classica della DC Comics, e forse un giorno vedremo anche un crossover con l’Arrowverse.

Il recente crossover Crisi sulle Terre Infinite ha rivelato esattamente dove Stargirl si inserisce nel multiverso della DC, con una nuova versione di Terra-2 che sembra sostituire quella precedentemente vista in spettacoli come The Flash e distrutta nella premiere della stagione 8 di Arrow. Non solo Stargirl è collegato all’Arrowverse, ma è anche diventato, come detto ad inizio articolo, il ponte che collega la The CW al servizio di streaming DC Universe. I nuovi episodi saranno presentati in anteprima su DC Universe prima di andare in onda su The CW il giorno dopo.

Secondo Johns, tale accordo non era previsto dall’inizio, ma è avvenuto dopo che la produzione della prima stagione è terminata, e Mark Pedowitz della CW ha avuto l’opportunità di vedere le riprese.

“Ero incredibilmente entusiasta dell’opportunità perché ciò significava solo che più persone che l’avrebbero visto. E ovviamsente, Stargirl è sempre stati pensato per tutti. Chiunque può guardarlo. Quindi si adatta bene a quel mondo. Si adatta a piacevolmente a cose come The Flash, ma è anche qualcosa di nuovo.”

Johns ha anche descritto la serie come molto simile nei toni ai classici film degli anni ’80 come ET: L’Extra-terrestre e Ritorno al Futuro. I fan della DC probabilmente si staranno chiedendo se la connessione con l’Arrowverse significherà che alla fine vedremo Courtney Whitmore e altri eroi della Terra-2 apparire nei futuri crossover. Sia Johns che Bassinger sembrano entusiasti dell’idea, anche se non sembra che i crossover siano in cima alla lista delle priorità nella Stagione 1.

“Il futuro è aperto verso il multiverso DC, quindi tutto può succedere tra film e TV. Chi lo sa? Perché è quello che è il multiverso. Ovviamente, in questo momento la preoccupazione principale è assicurarsi che questo spettacolo sia fantastico, che questi personaggi siano fantastici. Hanno le loro storie e il loro giusto tempo sullo schermo con gli episodi giusti da sviluppare. Quindi speriamo in futuro di fare qualcosa di divertente, ma la prima stagione è incentrata sul fatto che Stargirl è lo spettacolo migliore che avremmo potuto creare.”

Sempre nella solita intervista con IGN, è venuto fuori che Bassinger ha detto che ci sono già state discussioni preliminari su un crossover tra Flash / Stargirl:

“Si è parlato di Stargirl che appare in un episodio di The Flash e da inizio ad una trama più grande, ma non succederà in questa stagione. Penso però che sarebbe una cosa davvero bella. Gran parte della mia famiglia ha visto Flash per anni.”

Mentre una squadra Flash / Stargirl sembra promettente, Bassinger ha detto che è ancora più desiderosa di un crossover Supergirl.

“Ieri sera stavo guardando un sacco di interviste a Melissa Benoist, ed è la migliore. Scommetto che Stargirl e Supergirl sarebbero un duo dinamico. Sarebbe semplicemente fantastico. Quindi sì, le mie speranze sono alte. Davvero, lo spero davvero. Ma adesso non c’è niente di pianificato. Tengo le dita incrociate.”

