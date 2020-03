Stargirl: il nuovo poster promozionale arriva assieme alla nuova data di rilascio

Anche se le varie serie DC della The CW hanno dovuto interrompere le proprie produzioni per via del caos generato dalla pandemia di Coronavirus, la Warner Bros. Television è ancora pronta a rilasciare la sua nuova serie originale DC Universe, Stargirl, che pare costruirà il primo effettivo ponte fra le serie dell’Arrowverse e le serie DC Universe, in quanto parte del medesimo multiverso dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite.

Qui sotto potete vedere il nuovo poster con cui la DC ha fatto sapere che la prima puntata di Stargirl, che andrà in onda Martedì 19 maggio:

E qui sotto un poster con i vari personaggi della serie:

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

