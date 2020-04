Stargirl: la Injustice Society nel nuovo trailer della serie DC Universe

È stato rilasciato un nuovo trailer di Stargirl, la serie originale DC Universe, che mette maggiormente in luce la minaccia rappresentata dalla malvagia Injustice Society.

Creata da Geoff Johns, il personaggio di Courtney Whitmore ha fatto il suo debutto a fumetti nel 1999. Dopo aver scoperto che il suo patrigno era il compagno del superpotente Star-Spangled Kid, Courtney ha assunto il mantello. Dopo aver ricevuto la staffa cosmica da Starman, tuttavia, ha modificato il suo personaggio con quello di Stargirl. Una versione del personaggio era stata precedentemente interpretata da Britt Irvin in Smallville e Sarah Grey in Legends of Tomorrow.

Una nuova iterazione è stata annunciata nel 2018, con Brec Bassinger che ha ottenuto il ruolo principale. Johns stesso ha sviluppato la serie e scritto diversi episodi. Come tale, mentre apparentemente unirà i ruoli di Star-Spangled Kid e Starman, lo spettacolo promette di essere un adattamento snello ma fedele.

Il viaggio della nascente squadra di supereroi sarà accolto da una forza uguale e contraria nella forma della Lega dell’Ingiustizia. Le sinossi degli episodi di Stargirl hanno anticipato l’incontro fra le due fazioni, ed oggi un nuovo trailer anticipa la super-squadra di cattivi proveniente dal canale YouTube della The CW Network.

Potete dargli un’occhiata qui sotto:

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

