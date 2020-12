Starlink: Battle for Atlas è gratis per gli utenti PC

Ubisoft, noto publisher che possiede saghe del calibro di Assassin’s Creed, Splinter Cell e Watch Dogs, ha fatto partire un iniziativa che permette agli utenti PC di poter ricevere almeno un regalo al giorno. Il primo giorno il colosso francese ha regalato dei contenuti esclusivi per Assassin’s Creed Valhalla, mentre oggi ha deciso di regalare uno dei giochi più sottovalutati e ignorati di questa morente generazione, ovvero Starlink: Battle for Atlas.

Starlink: Battle for Atlas è un gioco è uno sparatutto che ci inserisce nell’abitacolo di una navicella spaziale e dove dobbiamo liberare il sistema Solare di Atlas dalla Legione Dimenticata. La particolarità di questo gioco è il fatto di poter acquistare delle action figure delle astronavi e poter costruire la propria navicella che, grazie a modellini modulari, potrà essere inserita in-game. Inoltre, come da tradizione Ubisoft, il gioco è un vasto open-world dove si potrà esplorare la galassia e i pianeti che ne fanno parte.

Il progetto non è stato un successo e di conseguenza è stato bloccato e quindi il publisher ha deciso di regalarlo agli utenti PC. Certo, giocarlo senza i modellini potrebbe far perdere il senso stesso di questo gioco, ma un titolo gratis non si rifiuta mai. Per poter riscattare il gioco bisogna avere un account Ubisoft Connect e vi basta cliccare qui e seguire la procedura per farlo vostro.

Starlink: Battle for Atlas è disponibile per PS4, Xbox One, PC e Switch. Di seguito la sinossi del gioco: Pianeta Terra anni 2000, il professore Victor St. Grand durante una spedizione in Antartide si imbatte in una nave spaziale aliena precipitata, con a bordo un essere vivente che chiamerà Judge. Judge ha bisogno di aiuto per riportare la pace nel sistema solare di Atlas dove incombe la minaccia della Legione. Judge donerà a St. Grand la tecnologia per costruire un’astronave madre, dotata di propulsione a curvatura alimentato a Nova, un potente minerale energetico, e sei astronavi da caccia. St. Grand si adopererà anche per trovare i sei piloti in grado di affrontare la battaglia.

