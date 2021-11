Stellan Skarsgård risponde alle critiche ai cinecomics venute da grandi registi

Stellan Skarsgård risponde alle critiche generali al Marvel Cinematic Universe venute da registi come Martin Scorsese e Ridley Scott, offrendo un’opinione più equilibrata.

Dall’inizio della sua carriera, l’attore svedese ha fatto carriera a cavallo del confine tra film di successo ad alto budget e film indipendentio più d’autore. Oltre a lavorare con acclamati registi come Lars von Trier, Gus Van Sant, Miloš Forman e David Fincher, è anche apparso in enormi franchise tra cui L’Esorcista, Pirati dei Caraibi, Mamma Mia! e, più recentemente, l’epopea di fantascienza di Denis Villeneuve, Dune.

L’attore fa parte del MCU dalla Fase 1, dove interpreta l’astrofisico Erik Selvig in Thor del 2011, un ruolo che ha ripreso in The Avengers, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron.

Il MCU è stato preso di mira da molti acclamati registi per un po’ di tempo. In particolare, il premio Oscar Martin Scorsese, il regista dietro classici come Taxi Driver, ha spesso respinto il franchise di supereroi dicendo che “non sono cinema” e che l’ambiente di intrattenimento che li circonda è “brutale e inospitale per l’arte”. Di recente, il 4 volte candidato all’Oscar Ridley Scott, che ha diretto Alien e Blade Runner, si è buttato nella mischia, dicendo che i film Marvel e DC sono “fottutamente noiosi come merda”.

Parlando con The Guardian, Stellan Skarsgård espande le precedenti dichiarazioni fatte in risposta a commenti simili. Spiega che, essendo apparso in molti di essi, non ha “niente contro i film di supereroi”. Il suo problema risiede esclusivamente nel mercato che li ha coltivati ​​e non lascia lo spazio ai film a medio budget. “I migliori attori” e “la migliore sceneggiatura” non possono trovare successo tra spettacoli con effetti giganti, dice Skarsgård, e questo perché gli studi sono “gestiti da società a cui non importa se si occupano o meno di fare film o dentifricio”.

“Non ho niente contro i film di supereroi. Sono stato in un paio di loro. Il problema è che il sistema che permette a otto persone di possedere metà della ricchezza mondiale accresce il potere delle forze di mercato, quindi i cinema piccoli e indipendenti raramente sopravvivono al di fuori di poche grandi città. Non ci sono canali di distribuzione per i vari film a medio budget che hanno i migliori attori, la migliore scrittura, perché non possono spendere 3 milioni di dollari per una campagna di marketing. Quando i cinema li ospitano nelle sale, lo fanno per una settimana e se non paga lo tolgono. Rocordo che Il Padrino è uscito per la prima volta in 100 sale cinematografiche negli Stati Uniti – i grandi film ora escono in 4.000. C’erano piccole pubblicità sul New York Times, ma c’era sempre più da fare perché era un film così bello. L’opinione della gente non ha più possibilità di esistere, e questo è triste. Penso che dovremmo avere film Marvel, ma anche altri film. Questa è la cosa triste: quando entrano in gioco le forze del mercato, gli studios iniziano a essere gestiti da aziende a cui non importa se si occupano di film o dentifricio, purché ottengano il loro 10% di rendimento. Quando AT&T ha rilevato Time Warner, ha immediatamente detto alla HBO di diventare più leggera e commerciale. Guadagnavano sempre. Ma non abbastanza per un investitore.”

La tendenza per gli studi è stata quella di muoversi nella direzione dei franchise e degli show per qualche tempo. Soprattutto ora, dopo che le chiusure legate alla pandemia hanno tolto una grossa fetta ai profitti di molti studi cinematografici.

Quello che Stellan Skarsgård sta sostenendo è un modello più equilibrato che permetta a film come Shang-Chi e Il Padrino di coesistere, a loro reciproco vantaggio. Sarebbe una lotta al botteghino meno alta per molti studi, il che richiederebbe molto meno ritorno sull’investimento per film. È anche vero che un mondo della distribuzione cinematografica che rifletta entrambe queste forme d’arte più frequentemente aiuterebbe anche a combattere la stanchezza da supereroe che molti spettatori stanno iniziando a sentire dopo oltre un decennio di dominio del genere sul mercato.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...