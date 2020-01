Stephen Amell dice addio al ruolo di Green Arrow con un toccante messaggio

Dopo ben 170 episodi e dopo un bellissimo e toccante ruolo che ha avuto in Crisi sulle Terre Infinite, Stephen Amell ha detto addio al ruolo di Arrow che ha ricoperto sin dal 2012 nella serie omonima che poi ha aiutato a creare quello che oggi conosciamo come Arrowverse, e dati gli eventi nell’ultimo crossover, ha indirettamente aiutato anche a “sistemare” il DC Extended Universe.

Stanotte negli Stati Uniti andrà in onda l’ultima puntata dell’ottava stagione di Arrow, che concluderà la serie, e per ringraziare degli anni passati in quel ruolo, Stephen Amell ha pubblicato un toccante messaggio su Twitter.

Il messaggio recita: “Oggi è una giornata agrodolce. Arrow ha significato così tanto per me per così tanti anni. E’ stato un viaggio trasformativo… ma era ormai tempo di abbandonarlo. Mi allaccerò gli stivali e indosserò il cappuccio un’ultima volta stasera. Ricorderò per sempre di essere stato l’ambasciatore di Oliver Queen. Vi ringrazio per questo onore“.

Qui sotto il tweet:

Today’s bittersweet. Arrow meant so much to me for so many years. It was a transformative journey… but it was time to let it go. I lace my boots and don the hood one last time tonight. I’ll forever cherish being an ambassador for Oliver Queen. Thank you for the honor. pic.twitter.com/pTxgtCWyqu — Stephen Amell (@StephenAmell) January 28, 2020

Arrow è una serie televisiva statunitense creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg in onda sul canale The CW, basata sul personaggio di Freccia Verde, supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. Si tratta della prima serie dell’Arrowverse, ed ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow, entrambe inserite nel medesimo universo. Gli showrunner della serie sono Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim.

La serie è incentrata su Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, che, dopo aver passato cinque anni su un’isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Fanno parte del cast principale anche Emily Bett Rickards, David Ramsey, Willa Holland, Paul Blackthorne, Katie Cassidy, Colin Donnell, Manu Bennett, Colton Haynes, John Barrowman, Susanna Thompson, Echo Kellum, Josh Segarra, Rick Gonzalez e Juliana Harkavy. La serie è principalmente girata a Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada.

Viene trasmessa dal 10 ottobre 2012 sul canale The CW. In Italia, la prima stagione è stata trasmessa in prima visione su Italia 1 dall’11 marzo al 27 maggio 2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...