Stephen Amell ricorda la prima volta che vide Grant Gustin e capi che era il Flash perfetto

Con Arrow che quest’anno ha terminato la sua corsa, The Flash è rimasto come lo spettacolo guida dell’Arrowverse. Ciò significa che, in termini di storie interconnesse delle serie DC ddlla The CW, il buon Campione dell’Amore, Barry Allen, è il leader di fatto, subentrando nel ruolo lasciato con il sacrificio di Oliver Queen.

Quando si tratta dell’attore dietro al Barry Allen televisivo, Grant Gustin, la star di Arrow, Stephen Amell, è altrettanto fiducioso ed è stato colpito da Gustin sin dal primo giorno.

Nell’episodio più recente di Inside of You con Michael Rosenbaum, Amell ha fatto un’apparizione speciale prima che Gustin si sedesse con il conduttore e riflettesse sul primo readtable con Gustin, mentre Barry Allen rivelava che sapeva subito che l’attore era la scelta perfetta per l’iconico personaggio DC.

“Ricorderò sempre il primo readtable quando incontrammo Barry Allen”, ha detto Amell. “Doveva essere intimidatorio perché stavamo facendo il nostro readtable, lui era subentrato e stava interpretando Flash, un personaggio davvero grande che ho sempre amato. Ho sempre saputo che Flash ha un seguito maggiore rispetto a Green Arrow, e sai chiunque si sarebeb approcciato per vincere la possibilità d’interpretarlo, anche perché ha ottenuto un certo successo da Arrow, quindi hanno ottenuto il via libera dalla DC. Così questo questo ragazzo si siede al readtable, è il suo episodio, e centra davvero il punto. Non avevo nemmeno bisogno di vedere cosa avrebbe fatto sul set. Al tavolo leggava e io sapevo che era perfetto.”

Amell ha continuato a parlare di come lavorare con Gustin è stato qualcosa di speciale, con la loro relazione che si è evoluta in un’amicizia onesta mentre il lavoro stesso continua ad essere un momento saliente per Amell.

“E poi è stato davvero bello su base annuale, a parte noi due che diventiamo amici, e a parte noi che ci divertiamo a lavorare insieme, essere in grado di essere molto onesti l’uno con l’altro, abbiamo avuto quella capacità, che non è poi così comune, è stato davvero bello comparire nel suo show una o due volte l’anno. È stato un cambio di passo, è stato bello. Onestamente, non dimenticherò mai com’è stato lavorare con lui.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...