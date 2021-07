Stephen Dorff se la prende con Hollywood e Black Widow dicendosi “in imbarazzo” per chi prende parte a questi film

Stephen Dorff ha dichiarato all’Independent di essere “imbarazzato” per Scarlet Johansson per aver recitato nel nuovo film Marvel, Black Widow, e la dimostrato in una generale sparata verso Hollywood.

“Gli Oscar di quest’anno sono stati la cosa più imbarazzante che abbia mai visto”, dice, sbuffando con una sigaretta elettronica. “La mia attività sta diventando un grande game show. Ci sono attori che non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo. Ci sono registi che non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo. Siamo tutti in queste piccole scatole su queste stelle filanti. TV, film: ora è tutto un grande ammasso di contenuti.”

Dorff, la stella brizzolata e spavalda di Backbeat (1994), Blade (1998) e Somewhere (2010), non conosce una frase con cui non possa fare un monologo. Fai una semplice domanda e nella sua risposta emergono dozzine di thread diversi.

I suoi famosi zigomi vengono avvolti nel fumo, si sposta sugli spettacoli di premiazione, alle storie di agenti di Hollywood, al futuro della televisione via cavo e al tempo in cui Pulp Fiction ha reso John Travolta di nuovo una star. Nonostante la deviazione, però, tutto sembra concludersi con segno di sfida.

“Cerco ancora la roba buona perché non voglio essere in film come Black Widow”, dice. “Mi sembra spazzatura. Sembra un brutto videogioco. Sono imbarazzato per quelle persone. Sono imbarazzato per Scarlett! Sono sicuro che sia stata pagata cinque, sette milioni di dollari, ma sono imbarazzato per lei. Non voglio essere in quei film. Davvero no. Troverò quel giovane regista che sarà il prossimo Kubrick e reciterò per lui.”

Dorff è onesto, a volte fino all’eccesso, audace e pieno di energia, e indossa bene i suoi anni, 47. Ha l’ambivalenza consapevole di chi ha chiaramente vissuto molto, e si è divertito tantissimo a farlo: “Non ho ancora una famiglia e non ho cinque ex mogli per cui devo pagare”, scherza. “Più o meno ho ancora solo me con cui fare i conti”.

A metà degli anni Novanta, Dorff è stato spesso proclamato una delle prossime grandi star di Hollywood. Aveva un retroscena avvincente: è il figlio di un cantautore di musica country di successo, ha vissuto un inferno in gioventù, essendo stato cacciato da diverse scuole di Los Angeles; aveva anche la reputazione di festeggiare, di essere promiscuo ed eccessivamente indulgente. Nel 1996 ha condiviso una copertina di Vanity Fair con Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey e Will Smith. Ma c’era sempre qualcosa di un po’ meno raffinato in lui rispetto a quelle future icone.

Dorff non ha una carriera esente dalla partecipazione a film tratti dai fumetti, infatti ha interpretato l’arcinemico del vampiro Blade di Wesley Snipes nel film omonimo, quindi la sua sparata su Black Widow e in generale su questo tipo di film moderni, suona come un “si stava meglio quando si stava peggio”, lasciando intendere che anche i cinecomics di un tempo fossero migliori.

