Stephen Dorff torna a prendere in giro la Marvel: “Come vi sta andando il film PG di Blade che non riesce a trovare un regista?”

Stephen Dorff, protagonista del film originale di Blade, continua a scagliarsi contro la Marvel, questa volta prendendo i giro i piani per un riavvio di Blade con protagonista Mahershala Ali.

Basato sul personaggio dei fumetti creato da Marv Wolfman e Gene Colan, il primo film di Blade presentava la star d’azione degli anni ’90 Wesley Snipes nel ruolo principale, mentre Dorff assumeva la parte del principale antagonista del film, Deacon Frost. Nonostante l’apertura a recensioni contrastanti, il film si è comportato bene al botteghino e ha continuato generando altri due sequel, oltre a una serie televisiva di breve durata con Kirk “Sticky” Jones nel ruolo del protagonista.

Nel 2019, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente che avrebbero riavviato la proprietà, questa volta con Mahershala Ali nel ruolo del vampiro titolare.

Mentre l’ex attore di Blade, Snipes, ha precedentemente dato la sua benedizione ad Ali, sembra che Dorff invece non sia neanche lontanamente entusiasta dell’imminente riavvio. Definendo la maggior parte delle uscite supereroistiche moderne come “spazzatura senza valore”, Dorff ha offerto un pungente rimprovero agli attuali piani per Blade nel MCU parlando con The Daily Beast.

Suggerendo che il nuovo film non sarà all’altezza dell’originale del 1998 diretto da Stephen Norrington, l’attore afferma che il film con Ali “sarà presa in giro da tutti”.

“La Marvel è abituata a me che li distruggo comunque. Come vi sta andando il film PG di Blade che non riesce a trovare un regista? [ride] Perché chiunque ci lavorerà saprà che verrà sarà deriso da tutti, perché l’abbiamo già fatto ed esiste già il meglio che fosse possibile fare. Non c’è nessuno come Steve Norrington là fuori.”

