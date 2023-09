Stephen King non si trattiene e svela il parere sulla nuova serie dedicata a Pet Semetary: ecco cosa ha detto l’autore!

Stephen King, il leggendario scrittore di Bangor, il cui nome è diventato sinonimo di terrore e suspense, ha sempre fatto sentire la sua voce quando si tratta di adattamenti cinematografici delle sue opere. E ora, il maestro dell’horror si è pronunciato in modo chiaro ed entusiasta riguardo all’ultimo progetto che attinge dalla sua vasta biblioteca di storie spaventose.

Il prossimo grande evento in arrivo su Paramount+ è “Pet Sematary: Bloodlines“, un audace prequel che getta nuova luce sull’oscura maledizione che circonda il cimitero degli animali. Tuttavia, a differenza dei precedenti adattamenti, “Bloodlines” si distingue per il suo coraggioso approccio, concentrando l’attenzione su un momento cruciale del romanzo originale di King.

Nel film, la trama si sviluppa attorno all’inquietante racconto di Jud Crandall su come ha scoperto per la prima volta il potere malvagio del cimitero. Questa scelta narrativa audace sembra non aver infastidito affatto Stephen King, che ha condiviso la sua opinione positiva su Twitter, elogiando la storia e il talento di David Duchovny nel ruolo principale. Il tweet di King afferma:

“BLOODLINES: Nel libro, questa è la storia che Jud Crandall racconta a Louis Creed per cercare di dissuaderlo dall’usare il Pet Sematary. La sceneggiatura si prende qualche libertà, ma è una bella storia. David Duchovny è eccellente. Il segreto, come sempre, è la cura per i personaggi.”

La sinossi del prequel dedicato a “Pet Semetary”, il grande successo di Stephen King

La sinossi ufficiale del film ci trasporta nel 1969, quando un giovane Jud Crandall cerca di fuggire dal suo oscuro passato a Ludlow, nel Maine. Tuttavia, ciò che scopre sulla sua città natale lo lega a un male antico e terrificante che ha perseguitato Ludlow dalla sua fondazione. Giunto il momento di affrontare l’orrore, Jud e i suoi amici d’infanzia devono lottare contro un male inarrestabile che minaccia di distruggere tutto ciò che si frappone sul suo cammino.

Il film è stato diretto dall’esordiente Lindsey Anderson Beer, che ha anche contribuito alla sceneggiatura insieme a Jeff Buhler, noto per il reboot cinematografico del 2019. Nel cast spiccano nomi come David Duchovny, icona di “X-Files” e “Californication“, Henry Thomas, Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LaBlanc e Pam Grier.

“Pet Sematary: Bloodlines” segna il quarto adattamento dell’opera di Stephen King, un’aggiunta al leggendario romanzo che ha incantato e spaventato i lettori di tutto il mondo. Dopo il primo adattamento del 1989 di Mary Lambert e il sequel del 1992, è arrivato il reboot del 2019 diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer. Preparatevi a immergervi nell’orrore il 6 ottobre 2023, quando “Pet Sematary: Bloodlines” farà il suo sinistro debutto su Paramount+.