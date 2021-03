Stephen Lang parla del riprendere il ruolo del colonnello Quaritch nei sequel di Avatar

La star di Avatar, Stephen Lang, ha rivelato perché il suo personaggio, il colonnello Miles Quaritch, sta tornando per altri film della saga.

Dopo il monumentale successo di Avatar nel 2009, James Cameron ha rapidamente delineato i suoi piani per ulteriori film seguendo il mitico mondo di Pandora e gli indigeni Na’vi dopo che Jake Sully è rimasto nel suo nuovo corpo blu. Il lavoro è già a buon punto su Avatar 2, che attualmente non ha un titolo ufficiale, ma l’interprete del colonnello Quaritch, Stephen Lang, ha confermato che il cattivo tornerà nel secondo film, il che è sorprendente dato che è stato ucciso alla fine del primo film.

Parlando a ComingSoon, Stephen Lang ha spiegato che James Cameron è affascinato dal personaggio di Quaritch e ha detto che il pubblico vedrà una crescita estrema nel cattivo.

Sarà interessante vedere come tornerà in Avatar 2 dopo la sua morte, ma le recenti foto dal set del film hanno mostrato forze umane che combattono contro qualcosa sul pianeta, quindi forse è in cerca di vendetta.

“Penso che sia un personaggio incredibilmente affascinante e non tornerebbe se Jim Cameron non fosse affascinato da lui e fosse deciso a vedere dove va”, ha detto Lang. “Dove vuole portare quel personaggio come scrittore, come regista? E dove mi porta come attore? Penso che si possano assolutamente trovare alcuni spunti di crescita nel personaggio; e poi probabilmente anche spunti di regressione, si spera, lungo gli altri quattro film. Ovviamente, abbiamo bisogno che sia molto, molto interessante, dopotutto alla fin fine hai intrapreso un viaggio, o hai assistito a un personaggio che intraprende un viaggio di vita piuttosto interessante. Qualcosa che sarei stato contento di poter osservare. Quindi è quello che stiamo cercando di fare.”

