Steven DeKnight rivela i suoi piani originali per Pacific Rim 3 ed il crossover con il MonsterVerse

Nel momento in cui il mondo si è rifatto gli occhi col reboot di Godzilla prodotto dalla Legendary, niente sarebbe più stato lo stesso.

Con la società che ha anche contribuito a dare vita al franchise di Pacific Rim, il potenziale di uno crossover tra i Titani e Kaiju del MonsterVerse è sempre stato un argomento di discussione tra i fan di tanto in tanto. Oggi non fa eccezione, poiché il regista di Pacific Rim: La Rivolta, Steven DeKnight, aveva effettivamente l’idea di mescolare i due franchise in un crossover.

Steven DeKnight non sta solo soffiando sul fumo qui, poiché apparentemente l’uomo aveva un piano per un “Pacific Rim 3” che avrebbe creato la possibilità di un confronto fra Godzilla e Gipsy Avenger. Ma, a causa della performance di Pacific Rim: La Rivolta al botteghino, quei piani non sono mai divenuti realtà.

Tuttavia, DeKnight ha parlato su Twitter con il suo toco scherzoso di quello che sarebbe potuto essere:

That was actually my long term plan. PR3 was structured to end in a way that married the two universes. https://t.co/n7J3lQ90Xx — Steven DeKnight (@stevendeknight) February 10, 2021

L’ultima volta che abbiamo lasciato Pacific Rim, il Pan Pacific Defense Corps stava per affrontare i Precursori dopo aver sventato i loro ultimi sforzi di sterminare tutta la vita sulla Terra attraverso il loro esercito Kaiju. Tenendo questo a mente, c’è un piccolo indizio su come tutta questa follia si sarebbe potuta incrociare con Godzilla, e si riduce a una parola che tutti conosciamo e amiamo: multiverso.

Visto che Godzilla e Pacific Rim sono nella stessa famiglia casa di produzione, la Legendary, sarebbe dovuto accadere un crossover, se Warner Bros e Universal si fossero messe d’accordo. A quanto pare, tra le idee c’era l’utilizzo della Breccia per quello che è, un portale dimensionale, che avrebbe visto i due franchise collidere e Pacific Rim 3 prendere vita.

È un’idea che alcune persone vogliono vedere accadere, incluso Guillermo Del Toro stesso. Il grande regista ha effettivamente espresso interesse, in quanto fan, nel vedere accadere cose del genere. Nessuno è immune da questo particolare tipo di crossover, e come si è visto con la recente reazione al grande lancio del trailer di Godzilla vs Kong, in tantissimi amano questo franchise.

Se Godzilla vs Kong dovesse presentare il tipo di consensi che Warner Bros e Legendary vogliono vedere, forse c’è una possibilità che questo grande crossover possa ancora accadere. Per ora, dovremo solo essere felici di avere una resa dei conti tra Titani, ma niente ci impedisce di sognare Gispy Danger (perchè Gispy Avengers fa schifo!), contro Godzilla.

Talking only as a fan BTW – NO plans to return. — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 26, 2021

