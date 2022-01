Steven DeKnight vuole realizzare un nuovo film su Superman con protagonista Henry Cavill

L’ex showrunner di Daredevil, Steven DeKnight, ha un esilarante seguito al suo desiderio espresso di fare un film di Superman.

Lo scrittore e regista televisivo di lunga data ha scritto per la serie Smallville della The CW, che ha esplorato la vita di un giovane Clark Kent mentre si trasformava nel supereroe che sarebbe poi diventato, prima di dirigere l’acclamata stagione 1 di Daredevil per Netflix. Ha anche fatto il suo debutto alla regia nel 2018 con Pacific Rim: Uprising, il sequel del popolare film di Guillermo del Toro.

In una recente discussione su Twitter, DeKnight ha ammesso di voler realizzare un film con protagonista l’Uomo d’Acciaio, chiarendo che vorrebbe che Henry Cavill continuasse ad interpretare il personaggio. Il suggerimento ha suscitato alcune discussioni online, poiché il futuro dell’attore nel DCEU è attualmente oggetto di intense speculazioni, senza alcuna indicazione che la Warner Bros. abbia intenzione di riportarlo sulle scene.

Sebbene l’attore sia certamente impegnato, recitando nella serie The Witcher di Netflix insieme a ruoli in Enola Holmes 2 e nel thriller di spionaggio, Argylle, Cavill ha detto che sarebbe interessato a continuare ad essere Superman se gli venisse chiesto.

Sebbene DeKnight non abbia aggiornamenti da condividere sul fatto se questo progetto da sogno possa concretizzarsi, ha preso nota della risposta che la sua ammissione ha suscitato nei fan, ed hadeciso di pubblicare un seguito ammiccante alla risposta. Forse rendendosi conto di aver sognato un po’ troppo in piccolo, il creatore ha citato tutti i dirigenti dello studio in ascolto dicendo che è anche interessato a dirigere un blockbuster ad alto budget, ma solo con completa libertà creativa.

Il regista spera che il tweet genererà una quantità di buzz simile a quella della sua ultima uscita.

I should put it out there that I’m also interested in someone giving me 200 million dollars with no strings attached and see if that gets traction. https://t.co/5FcHCbq3vW

— Steven DeKnight (@stevendeknight) January 4, 2022