Steven Spielberg elogia l’esperienza cinematografica e spiega perché il cinema non morirà mai

I cinema sono sempre stati una parte vitale di ciò che rende i film così speciali e, in questo momento, sono ad un punto di svolta, che sia positivo o negativo.

In tutto il mondo, migliaia di cinema sono attualmente chiusi per via della pandemia di Covid-19, con spettatori e registi che anticipano un momento in cui tutti potremo crogiolarci ancora una volta al bagliore di un proiettore. Se avete bisogno di prove di quanto significhi per tutti, basta ascoltare le varie esperienze che i vari professionisti del settore hanno più di una volta condiviso.

In una recente numero di Empire, molti come Edwar Wright hanno espresso il loro sostegno alla settima arte, e tra le grandi voci che hanno parlato figurano anche artisti del calibro di James Cameron, Daisy Ridley, Spike Lee e Daniel Craig, ma sopra a questi c’è un grande esponente dei movie brats, che al tempo contribuirono alla nascita della Nuova Hollywood, il signor Steven Spielberg, un uomo responsabile di tanti dei bellissimi momenti che il grande schermo ci ha regalato.

Oltre a scrivere del periodo in cui ha visto Lawrence d’Arabia in 70mm da adolescente, Spielberg ha scritto un pezzo appassionato e personale per la questione “magia dell’esperienza cinematografica” e sul perché – per quanto sia dormiente in questo momento – il cinema non morirà mai.

“Nell’attuale crisi sanitaria, in cui i cinema sono chiusi o la partecipazione è drasticamente limitata a causa della pandemia globale, ho ancora la speranza, che sfiora la certezza, che quando sarà sicuro, il pubblico tornerà al cinema.

Mi sono sempre dedicato alla nostra comunità, quella che va al cinema – come quando lasciamo le nostre case per andare a teatro, e agli eventi della comunità, sentiamo crescere un sentimento d’amicizia con gli altri che hanno lasciato le loro case e si sono seduti li con noi. In un cinema guardi film con chi significa qualcosa per te nella tua vita, ma anche in compagnia di estranei. Questa è la magia che sperimentiamo quando usciamo per vedere un film, uno spettacolo teatrale, un concerto o qualsiasi altra cosa. Non sappiamo chi siano tutte queste persone sedute intorno a noi, ma che l’esperienza ci fa ridere, piangere, rallegrare o contemplare tutti insieme, e poi quando le luci si accendono e lasciamo i nostri posti, le persone con cui ci dirigiamo nel mondo reale non si percepiscono più come dei perfetti estranei. Siamo diventati una comunità, simili nel cuore e nello spirito, o comunque tutti sullo stesso piano per aver condiviso per un paio d’ore un’esperienza potente.

Quel breve intervallo in un teatro non cancella le molte cose che ci dividono: etnia, classe sociale, credo, genere o politica. Ma il nostro paese e il nostro mondo si sentono meno divisi, meno fratturati, dopo che un insieme di estranei ha riso, pianto, sono sobbalzati sulla sedia, tutti nello stesso momento. L’arte ci chiede di essere consapevoli del particolare e dell’universale, entrambi contemporaneamente. Ed è per questo che, di tutte le cose che hanno il potenziale di unirci, nessuna è più potente dell’esperienza comune delle arti.”