Steven Spielberg ha trovato l’attore incaricato di interpretare la storia basata sulla sua infanzia

Dopo una lunga ricerca, Steven Spielberg ha trovato l’attore incaricato di interpretare il giovane se stesso.

Fonti dicono a Deadline che Gabriel LaBelle è in trattative per interpretare il giovane, aspirante regista al centro del prossimo film di Spielberg, che è vagamente basato sulla sua infanzia.

Michelle Williams è già pronta a interpretare un ruolo ispirato alla mamma di Spielberg, ma con una voce separata e originale, mentre Seth Rogen è a bordo per interpretare il suo zio preferito. Paul Dano interpreterà il personaggio ispirato al padre di Spielberg.

Considerando quanto sia personale la storia, questo segnerà anche la prima volta da AI – Intelligenza Artificiale del 2001 che Spielberg prenderà parte ai doveri di sceneggiatura, co-scrivendo la sceneggiatura con Tony Kushner, che ha scritto diversi film di Spielberg. Le riprese del film inizieranno quest’estate con l’aspettativa di uscire nel 2022. Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger sono i produttori.

Il casting del film è stato uno dei processi più segreti mai stati fatti, e mentre Spielberg aveva un’idea di chi voleva per ogni parte, si è preso il suo tempo per incontrare ragazzi e bambini a più livelli di età per interpretare i protagonisti principali del film. Una volta stabilito l’accordo, la speranza è di iniziare la produzione entro la fine dell’estate.

Nel corso degli anni, Spielberg ha parlato di come crescere in Arizona sia stata un’ispirazione per tanti dei suoi film, dai temi delle storie ai personaggi reali. Il documentario della HBO del 2017, Spielberg, è stato quello più vicino all’immersione vera nel suo passato, ma questa sarà la prima volta che Spielberg sarà davvero in grado di dare una prospettiva personale sui primi anni di uno dei più grandi narratori del cinema.

Ovviamente il film non è un biopic su Steven Spielberg, ma usa la storia dell’infanzia del grande regista per ispirare un’altra storia, infatti il personaggio interpretato da Gabriel LaBelle, non si chiamerà Steven, ma Sammy.

