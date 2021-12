Steven Spielberg parla del genere western rivelando di averne alcuni in fase di sviluppo

Il regista Steven Spielberg non ha mai diretto un western, ed è un genere in cui sta cercando di immergersi. In effetti, il regista ne ha attualmente alcuni in sviluppo. È abbastanza pazzesco che dopo tutti questi anni Spielberg non abbia mai realizzato un western, e piacerebbe a molti fan vedere cosa farebbe con il genere.

Mentre parlava con Yahoo, a Spielberg è stato chiesto se ci fossero altri generi che gli piacerebbe ancora affrontare ora che ha realizzato un musical con West Side Story.

“Mi è stata posta questa domanda negli ultimi quarant’anni della mia carriera, se non di più, e ho sempre detto che un musical era l’unica cosa che non ho mai fatto. La cosa che ho trascurato di dire, che non ho mai fatto, è l’unico genere che non ho ancora affrontato davvero, il western. Quindi, chissà, forse un giorno mi darò degli speroni, chi lo sa?”

Il regista ha poi aggiunto: “Ne ho alcuni in fase di sviluppo in questo momento, ma chi può dire quale diverrà realtà”.

Beh, forse riuscirà a fare il suo western dopo aver finito di fare il film che è ispirato alla sua vita da ragazzo.

