Strange World: ecco il nuovo trailer e il nuovo poster del film Disney

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer e un poster per il suo prossimo film di fantascienza animato Strange World.

Prodotto dai Walt Disney Animation Studios, il film segue una famiglia di leggendari esploratori, i Clades. Insieme, visitano una terra inesplorata e pericolosa. Sono raggiunti da un gruppo che include un blob malizioso, un cane a tre zampe e altre creature fameliche.

“Ispirato alle classiche storie di avventura”, ha dichiarato il regista Don Hall in un comunicato stampa. “Strange World è un’avventura, commedia animata originale che parla di tre generazioni della famiglia Clade, che superano le loro differenze esplorando un mondo strano, meraviglioso e piuttosto ostile”.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui sotto il poster:

Explore this very strange world with the Clades! 🤯🪸🦠🐶 Check out the new poster for #StrangeWorld coming to theaters November 23. pic.twitter.com/QpdlPrlVqS — Disney (@Disney) September 21, 2022

Con una trama per lo più tenuta nascosta, Strange World segue la famiglia di esploratori Clade, che viaggia in una terra inesplorata dove creature fantastiche aspettano di essere scoperte. Co-diretto dai cineasti nominati all’Oscar di Raya e l’ultimo drago, Don Hall e dallo scrittore Qui Nguyen, Strange World è interpretato anche da Alan Tudyk; il resto del cast deve ancora essere annunciato.

Gyllenhaal interpreta il ricercatore Clade, il figlio di un famoso esploratore che afferma nel teaser di non essere per niente come suo genitore; invece, è solo un contadino, ma si ritrova in missione in una terra “oltre lo spazio e il tempo”.

Il regista di Strange World, Hall, ha precedentemente affermato che il film è un omaggio alle storie d’avventura di “vecchi numeri di fumetti pulp”, con un pizzico dell’amato film Pixar “Up”. Il teaser di “Strange World” fonde racconti d’avventura vintage con elementi fantastici in stile Dr. Seuss per creare un “viaggio oltre ciò che è possibile” pieno di mistero.

Strange World dovrebbe arrivare nelle sale il 23 novembre.

