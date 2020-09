Stranger Things 4: David Harbour dice che il ritorno di Hopper sarà ispirato a Gandalf

La star di Stranger Things, David Harbour, dice che la resurrezione nella quarta stagione di Hopper è stata ispirata da Gandalf nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

La morte di Hopper alla fine della terza stagione di Stranger Things è stata un enorme shock per gli spettatori, dato che Harbour era stato uno degli attori principali dello show sin dal suo primo episodio. Tuttavia, il teaser trailer della stagione 4 di Stranger Things, che è uscito a febbraio, ha rivelato che l’assenza del personaggio dalla serie sarebbe stata di breve durata, con il filmato che mostra un Hopper ancora vivo che lavora in un paesaggio russo innevato.

Il filmato ha confermato che Hopper era l’americano a cui si riferivano i russi nei momenti finali della terza stagione, ma non si sa ancora come Hopper sia riuscito a sfuggire alla morte nella gigantesca esplosione avvenuta nel finale. I fan non hanno evitato di speculare sui dettagli coinvolti nel ritorno del personaggio, tuttavia, con nuove teorie che spuntano continuamente online. Una teoria popolare suggerisce persino che Hopper visto nel teaser sia un clone, che si adatterebbe agli elementi fantascientifici più ampi dello spettacolo. Non sorprende che nessuno del cast e della troupe si lasci sfuggire nulla, oltre a riconoscere il fatto generale che una versione del personaggio sta tornando.

Lo stesso Harbor è rimasto criptico sulla resurrezione di Hopper in una recente intervista con Total Film, dicendo solo che il piano per uccidere il personaggio e riportarlo indietro era basato su ciò che accade a Gandalf ne Il Signore degli Anelli: Le Due Torri.

Si pensa che il famoso mago sia stato ucciso da un Balrog ne La Compagnia dell’Anello, solo per emergere dai morti come una nuova versione di se stesso, soprannominata Gandalf il Bianco, nella seconda puntata della trilogia. Harbour dice che la decisione è stata anche in parte guidata dalla necessità di forzare il cambiamento sul personaggio, aggiungendo che Hopper “non poteva andare avanti” come la stessa persona che era prima.

“Ho avuto quelle discussioni con loro [i Duffer Brothers] dalla primissima stagione. Siamo sempre stati interessati a quell’idea della resurrezione in stile Gandalf – Gandalf il Grigio che combatte il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco. È l’idea della resurrezione del personaggio. E mitologicamente, Hopper, in un certo senso, ha dovuto cambiare. Voglio dire, non potresti andare avanti come sta facendo. Deve risorgere in qualche modo. Quindi è stata una grande opportunità per farlo. Quindi vedremo un ragazzo molto diverso andare avanti. Lo stesso ragazzo ma in una vena diversa. È una cosa molto interessante.”

