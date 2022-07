Stranger Things 4: i Metallica reagiscono alla scena in cui Eddie suona Master of Puppets

Stranger Things ha sempre preso in prestito tanti elementi della cultura pop degli anni ’80 per aiutare a immergere il pubblico in quel periodo, e la stagione 4 ha probabilmente offerto alla serie alcuni dei suoi migliori momenti musicali.

Nel finale della quarta stagione, Eddie Munson (Joseph Quinn) suona “Master of Puppets” dei Metallica in una scena chiave per distrarre i mortali demobat, con l’intensità della sequenza che corrisponde all’intensità della title track dell’album del 1986 dei Metallica.

La band ha condiviso una dichiarazione sull’uso della canzone, descrivendo in dettaglio come fosse un “incredibile onore”, specialmente il fatto che la canzone è stata usata durante una sequenza così fondamentale.

“Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di livello superiore, quindi siamo stati entusiasti nel capire che non volessero solo ‘Master of Puppets’ nello show, ma che la volessero per una scena così fondamentale. Eravamo tutti eccitati di vedere il risultato finale, e quando l’abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi… è così estremamente ben fatto, così tanto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo sentendo alcuni secondi delle mani di Joseph Quinn che la suonavano nel trailer. Che figata pazzesca è questa? È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri fantastici artisti presenti nello show.”

Ovviamente non tutta la canzone è stata interpretata in scena dall’attore, infatti l’assolo di chitarra all’interno dell’episodio è stato registrato da Tye Tryjillo, figlio del bassista dei Metallica, Robert Trujillo, che ha fatto i complimenti al ragazzo in un post Instagram.

Qui sotto potete vedere il post:

Stranger Things 4 riprende sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e dovrà far largo tra le complessità del liceo che non rendono le cose più facili. In questo momento di vulnerabilità, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, dando forma ad un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Undici, alias Jane Hopper (Brown), da allora si è trasferita in California con la famiglia Byers, composta da mamma Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Heaton) e Will (Schnapp). Nel Midwest, Mike (Wolfhard), Dustin (Matarazzo) e Lucas (McLaughlin) devono affrontare i cambiamenti del liceo; e in Russia, il destino del presunto morto Jim Hopper (David Harbour) è in bilico.

Le guest star di ritorno includono Sadie Sink nei panni di Max, Natalia Dyer nei panni di Nancy, Cara Buono nei panni di sua madre Karen, Priah Ferguson nei panni della sorellina di Lucas, Erica e Maya Hawke nei panni di Robin, che sta ancora lavorando al fianco di Steve di Joe Keery, questa volta in una videoteca di Hawkins. Anche il teorico della cospirazione di Brett Gelman, Murray, torna per aiutare Joyce Byers (Ryder) a decifrare il mistero di dove si trovi Hopper. La stagione 4 porta anche nuovi membri nel cast, tra cui Joseph Quinn nei panni del metallaro Eddie Munson, il più grande dungeon master della Hawkins High, e Argyle di Eduardo Franco, un rilassato stoner californiano che diventa il miglior amico di Jonathan nella West Coast. Gli showrunner Duffer Brothers hanno anche arruolato l’icona di “Nightmare on Elm Street” Robert Englund per un’apparizione come ospite nella stagione.

La parte 2 è arrivata su Netflix il 1° luglio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...