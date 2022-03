Stranger Things 4: la sinossi rivela il momento nella timeline in cui si svolge la quarta stagione

La timeline della quarta stagione di Stranger Things è stata finalmente rivelata.

Ambientata nella città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana, durante gli anni ’80, la serie vede un gruppo di intrepidi giovani amici che tentano di sconfiggere gli orrori soprannaturali che infestano la loro città e svelare i segreti del governo che hanno permesso che si verificassero atrocità. Aiutati dalla madre Joyce Byers (Winona Ryder) e dal capo della polizia Jim Hopper (David Harbour), ogni stagione segue i personaggi mentre respingono una nuova presenza soprannaturale che si è infiltrata nella loro realtà dalla dimensione alternativa nota come Sottosopra.

Dalla premiere della prima stagione di Stranger Things nel 2016, lo spettacolo ha ottenuto il plauso della critica mondiale, avendo battuto diversi record di spettatori per Netflix.

Il dramma di successo sta tornando con la sua 4° stagione dopo un periodo di quasi tre anni, a causa dei ritardi delle riprese legati alla pandemia. Con Netflix che ha confermato che la stagione 4 sarà rilasciata in due volumi, è destinata a essere il capitolo più lungo della serie fino ad oggi. La storia seguirà l’esplosivo finale della terza stagione, in cui la squadra ha distrutto con successo il Mind Flayer e il laboratorio segreto russo che tentava di accedere al Sottosopra sotto lo Starcourt Mall, provocando la presunta morte di Hopper. Tuttavia, un trailer teaser della quarta stagione di Stranger Things ha rivelato che Hopper è vivo, essendo stato in qualche modo trasportato in un campo di prigionia russo.

Con la premiere della stagione 4 che si avvicina rapidamente, il marketing di Stranger Things è aumentato, con nuove immagini e trailer che hanno generato molta eccitazione all’interno della fanbase.

Ora, come riportato da Variety, Netflix ha fornito ancora più informazioni riguardo a quando si svolgerà la stagione in relazione agli eventi precedenti, e sembra che sia passato un buon semestre da quando i personaggi hanno sconfitto il Mind Flayer e perso Hopper.

La sinossi infatti recita: “Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e districarsi tra le complessità del liceo non ha reso le cose più facili. In questo momento di vulnerabilità, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra“.

Poiché la stagione 3 è stata ambientata durante le celebrazioni del 4 luglio 1985, ciò indica che la stagione 4 si svolge all’inizio del 1986, un anno che ha visto una serie di importanti eventi storici e pop-culturali, come il disastro di Chernobyl e l’uscita di Aliens di James Cameron.

Il significativo salto temporale di sei mesi implica che il pubblico vedrà i personaggi “alle prese con le conseguenze” delle loro esperienze, nelle fasi successive del loro dolore, piuttosto che affrontare l’immediata ricaduta emotiva. Nonostante ciò, questo è il divario più evidente e sostanzialmente breve tra le stagioni in termini di linea temporale reale, infatti le stagioni 1 e 2 distanziano fra loro di quasi un anno e la stagione 3 si svolge nove mesi dopo la stagione 2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...