Stranger Things 4: l’interprete di Vecna parla del personaggio e anticipa sviluppi nella parte 2

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER dalla 4° stagione di Stranger Things

L’interprete di Vecna, Jamie Campbell Bower, anticipa un’importante rivelazione nel volume 2 della stagione 4.

L’omaggio di Matt e Ross Duffer alla nostalgia degli anni ’80 è stato presentato in anteprima su Netflix l’ultima volta nel 2019, e dopo la battaglia culminante allo Starcourt Mall, la morte di Billy Hargrove (tra gli altri), e il presunto sacrificio di Jim Hopper, Undici e i Byer decidono di lasciare Hawkins e trasferirsi nella soleggiata California.

La produzione della stagione 4 è iniziata all’inizio del 2020, ma ha affrontato numerosi ritardi causati dalla pandemia di coronavirus. Dopo un’attesa di quasi tre anni, il 27 maggio, il volume 1 della stagione 4 di Stranger Things ha riportato lo show con episodi davvero ben fatti.

Il volume 1 della stagione 4 è più oscuro e maturo delle stagioni precedenti, grazie in gran parte a Vecna, il cattivo che ricorda Freddy Krueger, Pinhead e Pennywise. Con il nome venuto direttamente da Dungeons & Dragons, Vecna ​​invade le menti delle sue vittime, tormentandole con un senso di colpa latente legato a traumi passati prima di contorcere i loro corpi è ucciderli. Il personaggio è interpretato da un Bower che indossa protesi, che il pubblico potrebbe riconoscere come il giovane Gellert Grindelwald visto nel franchise di Harry Potter. Protesi a parte, Bower può anche essere visto nei ricordi di Undici come il “Friendly Orderly” il cui passato, presente e futuro dettano le strade della trama di Stranger Things.

In una recente intervista con EW, Bower ha parlato di molti dettagli. Quando Netflix lo ha annunciato tra il cast della stagione 4, è stato nominato nel ruolo regolare di Peter Ballard. Il personaggio è arrivato con una vaga descrizione: “Un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità a cui assiste giorno dopo giorno, Peter finalmente prenderà posizione?”.

“Non ho idea da dove venga il nome Peter Ballard”, ha detto Campbell. “Posso solo scusarmi con i fan dello show per aver fatto parte di una falsa pista così imponente. Ricordo di averlo letto e aver reagito: ‘Ok, ragazzi. Saluti! Sarà dura se qualcuno me lo chiederà, ma io seguirà la linea prestabilita’.”

La star di Twilight e Mortal Instruments non ha potuto parlare del suo vero ruolo per un po’ di tempo, ma – dopo essere stato indicato come “Friendly Orderly” nei titoli di coda dell’episodio – è stato finalmente rivelato nel finale della prima parte della stagione 4che l’attore non era altro che Uno, il primo bambino con poteri psichici che ha ispirato il dottor Martin Brenner a lanciare il programma che ci ha dato Undici.

Nato come Henry Creel, Uno ha usato le sue straordinarie capacità per terrorizzare la sua famiglia prima di finire nella struttura di Brenner. Ad un certo punto, una volta cresciuto, il dottore noto come “Papa” ha impiantato un dispositivo nel collo del ragazzo per sopprimere i suoi poteri e costringerlo a lavorare come inserviente al laboratorio. Ma quando Uno manipola Undici per farselo togliere, scatena la sua ira telecinetica uccidendo quasi tutti. Undici, tuttavia, riesce a sopraffarlo. In tal modo, apre inavvertitamente un portale per il Sottosopra, dove Uno rime intrappolato per anni: un ricordo traumatico che Undici aveva bloccato. Nel presente, Uno adesso risponde al nome di Vecna, la demo-creatura che usa i suoi poteri psichici per possedere e uccidere adolescenti in Hawkins.

Campbell finalmente si è aperto sul ruolo di Henry/Uno/Vecna, e sì, quello è lui che indossa le protesi per somigliare al mostro che rappresenta il “generale a 5 stelle” del Mind Flayer.

A tutti coloro che sono coinvolti in Stranger Things in genere piace mantenere i segreti, quindi quanto sapeva Bower di questo personaggio durante l’audizione?

“Non sapevo niente”, dice l’attore. “Mi hanno inviato due tipi di copioni originariamente. Un copione veniva da Primal Fear e l’altro era di Hellraiser. Poi, per il recall, mi hanno inviato alcuni copioni fittizi dello spettacolo, a quel punto c’erano un po’ più di informazioni sul personaggio, ma non molte. [La scena] è stata in realtà quella che alla fine è stata l’uccisione di Chrissy. Poi sono stato a Los Angeles e sono impazzito. Ho fatto una di quelle mappe mentali da detective e ho messo Will Byers nel mezzo e poi tutti gli altri personaggi, e quello che pensavo fosse giusto, dal punto di vista dell’ispirazione. Poi sono stato chiamato a un incontro con Matt e Ross Duffer e ho preso una piccola cartella dove avevo tutte queste immagini. Sono stato abbastanza tranquillo durante l’incontro. Era una di quelle cose in cui sai di dove tener chiusa la fottuta bocca e sperare che vada tutto bene.

Dopo aver avuto una conversazione per conoscerci, ho pensato: ‘Guarda, ho questo libro su quello che penso sia questo personaggio. Vi dispiace se ve lo mostro?’. Ho mostrato loro il libro e loro hanno detto: ‘Hai letto il copione? Questo è letteralmente perfetto’. Quindi, si sono precipitati nel retrobottega della casa in cui scrivevano, sono tornati con tutti questi fantastici rendering 3D raccontandomi di più sulla storia di Vecna, di Henry e di Uno.

Il modo in cui ho sempre visto il viaggio per Henry era: dolce, dolce, dolce, carino, carino, carino, manipolare, manipolare, volta la carta, pieno di risentimento, odio e desideroso di fare una carneficina.”

Quindi c’è stato molto di Primal Fear e Hellraiser nella genesi del personaggio di Vecna, o quanto meno l’ha influenzato. Ma aldilà di questo, la cosa sorprendente è che in un era di CGI e sfondi irreali, l’aspetto del Vecna do Bower è stato fatto completamente un effetto pratico. In più, anche la voce è quella di Bower. Quel personaggio è interamente lui.

“Il novanta per cento è pratico. L’unica cosa che non è pratica sono le viti che si muovono sul collo. La voce era una cosa interessante. Mi ci è voluto un minuto per ottenerla. Avevo lavorato così tanto su Henry e Uno prima della lettura. Sapevo come si sentiva Vecna, ma non avevo ancora trovato la voce. Avrei inviato a Matt e Ross registrazioni audio di me stesso con sotto una musica spettrale mentre riproducevo la voce. Ho innumerevoli video sul mio computer in cui lo faccio… beh, lo faccio male, vado in giro praticamente nudo.”

A quanto pare l’attore si è divertito molto provando la “voce da Vecna”, è stato in ADR per lo spettacolo lungo un paio di settimane, con l’ingegnere che gli ha suggerito alla fine di usare un vecchio distorsore di ottava. Inizialmente Bower non voleva usarlo, desiderava dare lui forma alla voce di Vecna, quindi dopo aver provato con il distorsore hanno cancellato le caratteristiche che avrebbero abbassato le ottave, e lasciato il tono originale dell’attore.

“Ma è stato difficile mentre stavamo girando. Poiché la tuta arriva sopra le orecchie e i fori per le orecchie sono molto, molto piccoli, essere in grado di ascoltarmi completamente era piuttosto difficile.”

Alla domanda se vedremo un rematch fra Undici e Uno, e confrontando il volume 2 con il volume 1, Bower anticipa che gli ultimi due episodi riveleranno molto di più al pubblico.

“Ho intenzione di seguire la linea programmatica. Tutto diventa più grande. Se pensavate che non potesse dare più di così la serie, beh, vi sbagliavate. Andrà oltre, visivamente, dal punto di vista della trama ed emotivamente per tutti i personaggi. È davvero un climax piuttosto esplosivo, diciamo. So che molte persone hanno usato la parola esplosivo e portata a sproposito, ma intendo proprio questo. Va molto oltre e si ferma anche per spiegare in qualche momento. Impariamo molto di più come pubblico anche in questi due episodi finali.”

