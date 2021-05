Stranger Things 4: Netflix pubblica un teaser d’annuncio per la quarta stagione

Netflix ha rivelato un nuovo teaser per la stagione 4 di Stranger Things che rivela bambini con poteri come Undici.

Dopo i drammatici eventi della terza stagione di Stranger Things e la battaglia al centro commerciale Starcourt, sembra che le cose diventeranno più oscure per Undici e la banda. Dopo che il recente teaser per la serie ha suggerito che un nuovo sguardo allo show di Netflix era in arrivo, il nuovo filmato offre ai fan un’idea di cosa aspettarsi quando Stranger Things alla fine tornerà al servizio di streaming.

Il nuovo inquietante filmato sembra rivelare più della struttura in cui Undici è stata tenuta insieme a una manciata di altri bambini potenziati. Il teaser di Stranger Things mostra anche il ritorno del dottor Martin Brenner di Matthew Modine che parla ai bambini, spiegando che ha “qualcosa di molto speciale pianificato per te” prima di chiedere a Undici se sta ascoltando.

Potete dare un’occhiata al misterioso nuovo filmato di Netflix di seguito:

E qui sotto in italiano:

Ecco la sinossi ufficiale della terza stagione di Stranger Things:

“È il 1985 a Hawkins, nell’Indiana, e l’estate sta arrivando. La scuola è finita, c’è un centro commerciale nuovo di zecca in città e la banda di Hawkins è all’apice dell’età adulta. Il romanticismo sboccia e complica la dinamica del gruppo, che dovrà capire come crescere senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. Quando la città è minacciata da nemici vecchi e nuovi, a Undici e ai suoi amici viene ricordato che il male non muore mai; si evolve. Ora dovranno unirsi per sopravvivere e ricordare che l’amicizia è sempre più forte della paura”.

Stranger Things vede nel cast Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson e Cara Buono.

Non abbiamo ancora una data d’uscita

