Stranger Things 4: un nuovo teaser trailer mostra la nuova finestra di lancio della quarta stagione

Netflix ha svelato un nuovo teaser trailer della stagione 4 di Stranger Things, che offre il primo closer-look più sostanziale sulle riprese della nuova stagione, confermando anche qualcosa che ormai sapevamo.

A quanto pare, la data di uscita della stagione 4 di Stranger Things sarà spostata al prossimo anno, come illustra questo teaser trailer, che fissa la finestra di rilascio per la prossima stagione nel 2022.

Non era necessariamente il piano originale. Le riprese di Stranger Things 4 sono iniziate all’inizio del 2020, ma la pandemia ha interrotto la produzione per la maggior parte dell’estate e quando le cose sono riprese, i nuovi protocolli di sicurezza hanno reso le riprese molto, molto più lente. In effetti, il produttore esecutivo Shawn Levy ha recentemente spiegato a Collider il ritardo della stagione 4 di Stranger Things, facendo notare che questa è la stagione che hanno scelto per espandere la portata della serie – mentre c’è ancora una storia da raccontare in Hawkins, Stranger Things 4 ha anche trame ambientate altrove.

Il che ha senso, dato che l’ultima volta che abbiamo lasciato la famiglia Byers e Undici (Millie Bobby Brown) si stavano allontanando da Hawkins dopo la presunta morte di Hopper (David Harbour).

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things stanno per concludersi, ma la serie Netflix ha sempre avuto un intenso periodo di post-produzione a seguito, a causa di tutti gli effetti visivi. Harbour in precedenza aveva anticipato che la Stagione 4 non era solo la sua stagione preferita, ma anche di gran lunga la più grande:

“Voglio dire, è più grande, questa è la prima cosa. In merito alla scala, anche nell’idea che non siamo più a Hawkins. Noi, a livello locale, siamo più grandi. Stiamo introducendo nuove cose, ma ci stiamo anche stringendo e chiudendo in una certa direzione per far sì che abbia un finale chiaro, pulito, specifico e definito ad un certo punto, di cui non posso davvero parlare.”

Levy – che è il produttore esecutivo della serie e dirige anche due episodi ogni stagione – ha fatto eco ai commenti di Harbour ed è arrivato al punto di dire che lui e i creatori, i Duffer Brothers, “hanno la fine ben chiara in mente”, e stanno pianificando il finale dello show a questo punto. Resta da vedere se ciò significa che la quinta stagione di Stranger Things sarà l’ultima o meno.

Dai un’occhiata al teaser trailer della stagione 4 di Stranger Things qui sotto. I membri del cast di ritorno includono Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Brett Gelman e Matthew Modine, mentre i nuovi membri del cast di questa stagione includono Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Joseph Quinn.

