Stranger Things 4: un teaser trailer di circa un minuto ci porta in Russia (con amore)

Netflix ha rilasciato il suo primo sguardo alla sua quarta stagione di Stranger Things, portandoci in Russia (con amore) mentre la resa dei conti internazionale sul controllo del Sottosopra si intensifica. E c’è qualcuno che potresti riconoscere mentre lavora sulla linea ferroviaria.

Cosa prevede quest’apparizione per il futuro della serie? Per ora possiamo solo speculare su ciò che mostra l’anteprima e su cosa ha mostrato la terza stagione di Stranger Things.

“Siamo entusiasti di confermare ufficialmente che la produzione di Stranger Things 4 è ora in corso – e ancora più entusiasti di annunciare il ritorno di Hopper”, hanno rivelato i fratelli Matt e Ross Duffer in un messaggio scritto ai fan dalla Russia con amore. “Non sono tutte buone notizie per il nostro. È imprigionato lontano da casa nella desolata terra innevata della Kamchatka, dove affronterà pericoli sia umani… che altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un nuovo orrore sta iniziando a emergere, qualcosa di a lungo sepolto, qualcosa che collega tutto.

La quarta stagione si preannuncia come la più grande e spaventosa di sempre, e non vediamo l’ora che tutti vedano di più. Nel frattempo, pregate per l’americano.”

Potete vedere il teaser trailer qui sotto:

