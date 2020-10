Stranger Things 4: un’enigmatica foto annuncia il ritorno alla produzione dopo i ritardi causati dal COVID

Anche in una pandemia, Stranger Things tiene ancora sorprese in serbo per i suoi fan accaniti.

L’attesissima stagione 4, che una volta ha interrotto la produzione a causa di complicazioni con la diffusione del COVID-19, ha anticipato il suo ritorno alle riprese di nuovi episodi con un tweet per dare il via al mese più spaventoso dell’anno.

“Intanto nel sotto-sopra…”, si legge nel tweet, accompagnato dall’immagine di un clapperboard e da un orologio a pendolo.

I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno confermato il ritorno di David Harbour nei panni di Hopper, che si pensava fosse morto dopo gli eventi del finale della terza stagione, ma che si è rivelato essere il misterioso “americano” catturato dagli agenti russi.

“È imprigionato lontano da casa nel deserto innevato della Kamchatka, dove dovrà affrontare pericoli sia umani… che altri”, hanno detto in precedenza i Duffer in una dichiarazione. “Nel frattempo, negli Stati Uniti, un nuovo orrore sta cominciando a emergere, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto. La stagione 4 si preannuncia come la stagione più grande e più spaventosa di sempre, e non vediamo l’ora che tutti ne vedano di più. Nel frattempo, pregate per l’americano.”

La troupe ha inoltre anticipato una nuova storia che avrebbe introdotto “trame in aree al di fuori di Hawkins”.

Millie Bobby Brown, che recentemente è apparsa nei panni di Enola Holmes nel film omonimo pubblicato da Netflix, farà il suo ritorno. In una lettura “top secret” per la nuova stagione sono stati anche individuati anche Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Sadie Sink, Priah Perguson, Brett Gelman e Cara Buono.

Harbour ha recentemente parlato con Total Film per dire che i Duffer erano “sempre stati interessati a quell’idea della resurrezione in stile Gandalf” per Hopper, e come saremo in grado di guardare indietro alla stagione 1 e vedere molte cose che accadono più avanti che rimandano a quel parallelismo.

