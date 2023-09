Stranger Things: in arrivo The First Shadow, epico prequel della serie!

Il mondo di Stranger Things è pronto a trasportarci in una nuova dimensione, questa volta sul palco del teatro! L’attesa è finalmente finita, amanti della serie cult, perché il prequel tanto atteso, Stranger Things: The First Shadow, ha finalmente annunciato il suo stellare cast. Preparatevi a immergervi nel passato degli amati personaggi di Hopper, Joyce, Bob, Henry e il Dottor Brenner, ma anche ad abbracciare nuove storie intriganti. L’entusiasmo è alle stelle, e non vediamo l’ora di raccontarvi tutti i dettagli di questo emozionante progetto teatrale!

Il cast di Stranger Things: The First Shadow

La magia di Stranger Things si materializza sul palco con un cast eccezionale pronto a farci vivere nuove avventure. I protagonisti di Stranger Things: The First Shadow includono Shane Attwooll nel ruolo di Hopper, Kemi Awoderu nei panni di Sue Anderson, Chase Brown interpreta Lonnie Byers, mentre Christopher Buckley si trasforma in Bob Newby.

Questa incredibile lista di talenti include anche Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Allen Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Oscar Lloyd (James Hopper, Jr.). A completamento della lista doveroso citare Louis McCartney (Henry Creel), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Matthew Pidgeon (Padre Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Henderson), Patrick Vaill (Dr. Brenner), Lauren Ward (Virginia Creel) ed Ella Karuna Williams (Patty Newby). Questo cast stellare promette di portare sul palco la magia di Hawkins e di emozionarci come mai prima d’ora!

La data di debutto di Stranger Things: The First Shadow

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato! Stranger Things: The First Shadow, scritto da Kate Trefry e diretto dal maestro Stephen Daldry, farà il suo debutto imperdibile il 14 dicembre 2023 al prestigioso Phoenix Theater di Londra. Questo è il momento che tutti i fan della serie e gli appassionati del teatro stavano aspettando con trepidazione. Quindi, segnatevi la data, perché è il momento di prepararsi a vivere una straordinaria avventura teatrale nel misterioso mondo di Stranger Things. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo evento epico!

l Phoenix Theatre è un prestigioso teatro situato nel cuore di Londra, nella zona di West End, sulla Charing Cross Road, nel quartiere di Soho. Questa posizione centrale lo rende facilmente accessibile e attraente per gli spettatori. Ha una lunga storia nel mondo della recitazione, avendo aperto le sue porte nel 1930. Nel corso degli anni, ha ospitato una vasta gamma di produzioni teatrali di successo, dalla commedia musicale al dramma, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di teatro.

La capacità del Phoenix Theatre è di circa 1.012 spettatori. Questa dimensione relativamente intima crea un’atmosfera accogliente e garantisce una buona visibilità dello spettacolo da qualsiasi posto in sala. Il design è stato realizzato dall’architetto Giles Gilbert Scott, noto per la sua firma architettonica distintiva. Il Phoenix Theatre rappresenta un esempio iconico dell’architettura del periodo in cui è stato costruito.

Non a caso il Phoenix è stato scelto come sede di debutto per “Stranger Things: The First Shadow,” che promette di essere un evento teatrale straordinario.