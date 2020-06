Stranger Things: le riprese non ripartiranno a breve

Ancora incertezza per la produzione di Stranger Things, le cui riprese non ripartiranno a breve.

Una delle serie di punta di Netflix è senz’ombra di dubbio Stranger Things, che riesce a catturare l’attenzione e l’amore di un’ampia fetta di abbonati nonostante la terza stagione sia tutt’altro che un esempio di buona televisione. Il che fa temere una quarta dello stesso livello, se non peggiore, che per ora sembra destinata ad approdare sulla piattaforma ancor più tardi di quel che si pensava.

L’epidemia da Coronavirus ha messo in paura praticamente tutte le produzioni cinematografiche e televisive, tra cui anche quella della quarta stagione di Stranger Things le cui riprese si stavano svolgendo nella città di Atlanta, in Georgia.

La situazione sembra che si stia sbloccando pian piano, e quello che ci vien da pensare è quando si tornerà a girare, con le dovute precauzioni. A parlare della questione è Gaten Matarazzo, interprete di uno dei protagonisti: Dustin Henderson.

Il giovane attore ha parlato recentemente con GalaxyCon Live di come tutto si è interrotto all’improvviso e dell’incertenzza di quando si potrà tornare sul set per riprendere la lavorazione della prossima stagione della serie creata dai fratelli Duffer:

Il lavoro è in pausa. Eravamo nel bel mezzo delle riprese di Stranger Things 4 e poi hanno detto Stop!. Hanno parlato di una pausa di due settimane e poi siamo stati via per tre mesi.

Quando si tratta di far parte dello spettacolo in generale, mi fa stare lontano da casa per molto tempo. A causa della pandemia sono stato a casa un bel po’ ed ora mi rilasso qui. Di solito siamo ad Atlanta per le riprese per sette, otto mesi, e quindi ci vuole un po’ di tempo per abituarsi, è più di metà dell’anno in cui sono via.