Stranger Things: nuove foto dal set della quarta stagione con un nuovo personaggio

Continua, non senza i problemi legati alla ben nota pandemia, la produzione della quarta stagione di Stranger Things, una delle serie di maggior successo di Netflix, dal cui set arrivano delle nuove e interessanti foto.

La terza stagione nel complesso non è stato un granché, anzi, mi sento di definirla la peggiore attualmente prodotta, a causa di una narrazione talmente stanca che è passata dall’essere un elogio degli stereotipi del cinema degli anni ’80 all’esserne una parodia. Tuttavia, va ammesso che l’aggiunta del personaggio di Robin è stata un’ottima idea, soprattutto per la meravigliosa interpretazione dell’attrice: Maya Hawke.

La Hawke ha fatto non poco parlar di sé per questo ruolo, ed è probabile che sarà così anche per il fratello, Levon Hawke, anch’esso attore e anch’esso new entry nel cast di Stranger Things.

Levon Hawke, figlio di Ethan Hawke e Uma Thurman, si è unito al cast della serie creata dai fratelli Duffer nei panni di un misterioso personaggio, che però si mostra per la prima volta, con un look dal sapore estremamente punk, in alcuni scatti rubati dal set della serie. In particolare, dal set della videoteca nella quale lavorano Robin e Steve a partire dal finale della terza stagione.

Qui di seguito gli scatti in questione.

more pics of levon hawke on set pic.twitter.com/jP4yypg2kS — best of stranger things (@sthingstuff) October 22, 2020

a new character was spotted filming at the video store pic.twitter.com/Fx0J1lIjC0 — best of stranger things (@sthingstuff) October 22, 2020

Stranger Things è una serie tv statunitense targata Netflix del 2016, creata da Matt e Ross Duffer e con Shawn Levy, Dan Cohen e gli stessi Duffer come produttori.

La colonna sonora è composta da Kyle DIxon e Michael Stein.

Nel cast Millie Bobby Brown (Undici), Winona Ryder (Joyce Byers), Finn Wolfhard (Michael “Mike” Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughling (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Maxine “Max” Mayfield / Mad Max), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckely) e Levon Hawke.

