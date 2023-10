Striscia la Notizia incastra Andrea Giambruno: il fuorionda è virale e sciocca tutti!

Il fuorionda di Andrea Giambruno durante uno spezzone di Striscia la Notizia è già divenuto virale, suscitando dibattito sul suo aspetto e sulle parole rivolte alla collega, Viviana Guglielmi. Il presentatore di Diario del Giorno, come riporta TvBlog, si è lasciato scappare un attacco di frustrazione riguardante i commenti sul suo ciuffo. E, guardando la collega in studio, si è domandato perché non si fossero incontrati prima.

Andrea Giambruno, Striscia la Notizia lo incastra: il fuorionda

Andrea Giambruno è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, questa volta grazie a Striscia la Notizia. Il celebre tg satirico di Antonio Ricci ha nuovamente utilizzato una delle sue “armi” migliori per prendere in giro le personalità del momento, ovvero il famigerato fuorionda. E proprio un fuorionda, trasmesso durante il programma di Canale 5 nella puntata di mercoledì 18 ottobre 2023, è già diventato virale.

Il contesto è quello di Diario del Giorno, il programma pomeridiano curato da Giambruno per Tg4. Durante una pausa dalla trasmissione in diretta, il giornalista (noto anche per essere il partner della Premier Giorgia Meloni) si è sfogato riguardo ai poco lusinghieri commenti che negli ultimi mesi sui social (e non solo) sono stati rivolti ai suoi capelli e, più precisamente, al suo ciuffo. Il conduttore ammette di avere i capelli da quarantadue anni, mentre tutti qui sono calvi, quindi, esclama, che non rompessero i co****ni. Il fuorionda di “Giambrunasca” (così soprannominato da Striscia) rivela anche il suo atteggiamento verso coloro che lo interpellano al di fuori della telecamera. “Che vuoi?”, esclama, mimando gesti e toccandosi le parti intime.

I commenti sulla collega Viviana in studio

Le parole di Giambruno raccolte da Striscia la Notizia riguardano anche la giornalista che lo affianca durante la diretta di Diario del Giorno, Viviana Guglielmi. A detta del conduttore, per lui l’unico giudizio che conta è quello di Viviana, che poi elogia per il suo abito blu estoril. La Guglielmi, in una posizione visibilmente imbarazzata, precisa che il colore dell’abito che indossa è blu cina. E Giambruno insiste, sostenendo che la Cina non gli interessa affatto e che quel colore si chiama blu estoril.

Poi, prosegue con i complimenti alla collega, definendola una donna di una tale intelligenza e domandandosi perché non si fossero mai incontrati prima. Nello stesso giorno della trasmissione del fuorionda, Giambruno è stato protagonista di un’intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato del rapporto con Giorgia Meloni. Finché glielo chiederanno, lui e la Premier non si sposano, ha dichiarato alla rivista, svelando che lo faranno quando sarà il momento giusto.