Stuntwomen: The Untold Hollywood Story, il trailer del documentario che omaggia le stuntwoman

Gli exploit delle acrobazie sullo schermo e le battaglie fuori schermo per un trattamento equo e paritario, sono esplorate in Stuntwomen: The Untold Hollywood Story, un nuovo documentario del regista April Wright per Shout! Studios che debutterà il 22 settembre su piattaforme digitali.

Narrato dalla star del franchise di Fast & Furious, Michelle Rodriquez, e basato sul best-seller del 2015 di Mollie Gregory, il film racconta la vita delle donne che eseguono le acrobazie in alcune delle più grandi sequenze d’azione di Hollywood – dai primi giorni del cinema muto ai successi di oggi. I produttori sono Stephanie Austin, Michael Gruskoff e Marion Rosenberg.

“Queste eroine non sono le generazioni di donne stuntman che hanno rischiato la vita di fronte alla telecamera, mentre alle loro spalle hanno combattuto per la parità di diritti con gli stuntman maschi, hanno combattuto il sessismo e le molestie, hanno riportato ferite potenzialmente letali e sono tornate nella mischia dopo ogni battaglia”, ha dichiarato il team di produzione in una dichiarazione congiunta.

Ben Mankiewicz, storico del cinema e conduttore di Turner Classic Movies, guida Rodriquez e due stuntman attraverso footage dei primi giorni del cinema, quando molte attrici eseguivano le loro acrobazie.

I registi Paul Verhoeven, Paul Feig e Anne Fletcher e il produttore Al Ruddy discutono dell’importanza degli stuntman nei loro film e rivelano alcuni dei trucchi di questi grandi protagonisti di Hollywood.

Stuntwomen: The Untold Hollywood Story presenta interviste con alcune delle migliori stunt-woman del nostro tempo, intrecciando le loro storie con una manciata di materiali d’archivio, tra cui filmati e foto rare. Le stuntwomen intervistate includono Julie Ann Johnson (Charlie’s Angels), Jadie David (Escape from LA); Jeannie Epper (Wonder Woman), Debbie Evans (The Fast and the Furious), Deven McNair (Dawn of the Planet of the Apes), Donna Evans (Total Recall), Donna Keegan (True Lies), Amy Johnston (Suicide Squad), Alyma Dorsey (Captain Marvel), Heidi Moneymaker (Captain America: Civil War), Keisha Tucker (Black Panther), Jessie Graff (Wonder Woman), Angela Meryl (Skyfall), Cheryl Lewis (Luke Cage), Jennifer Caputo (The Amazing Spider-Man) e Kelly Roisin (Venom).

Qui sotto il trailer:

