Succession: svelato l’incredibile mistero! Ecco cosa è successo dopo la morte di Logan Roy

Il mondo di Succession è stato scosso da un’enigmatica linea a penna, e finalmente, Jesse Armstrong, il geniale mente dietro la serie, ha sciolto questo nodo intricato. L’atteso momento è giunto durante un esclusivo evento organizzato sabato dal Financial Times a Londra, dove Armstrong ha gettato luce sul mistero che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Quell’interrogativo ossessionante: il nome di Kendall Roy era sottolineato o barrato sul documento cruciale mostrato alla fine del quarto episodio dell’ultima stagione?

Il Mistero rivelato

Nell’episodio intitolato “Honeymoon States” (leggi la recensione), subito dopo la morte di Logan (interpretato magistralmente da Brian Cox), un documento meccanografico emerge, svelando Kendall (interpretato da Jeremy Strong) come il presunto successore al vertice dell’impero mediatico della famiglia Roy. Tuttavia, sul nome dell’erede designato, una misteriosa linea a penna getta ombre di dubbio: sottolineare o cancellare? Nel video pubblicato dal giornalista Cassam Looch, Armstrong offre la chiave per svelare il mistero:

“È il tipo di domanda a cui avrei detestato dover rispondere quando la serie stava ancora andando in onda… Ma se doveste barrare qualcosa per cancellarla non partireste con la linea sotto la parola, no?” Il verdetto è chiaro: Logan stava inizialmente sottolineando il nome, ma poi la linea si è sollevata, come se volesse cancellarlo. Kendall era dunque la sua scelta finale per la successione. Una rivelazione che getta nuova luce sulla trama avvincente di Succession, amplificando l’anticipazione per gli episodi a venire e aggiungendo ulteriori strati di dramma alla serie che ha già ottenuto ben 27 nomination agli Emmy, tra cui ben 14 per il suo eccezionale cast.

Succession, l’epica serie che ha conquistato il cuore del pubblico mondiale

Succession è molto più di una semplice serie televisiva: è un evento cinematografico che ha catturato il cuore del pubblico in tutto il mondo. L’affascinante dramma familiare creato da Jesse Armstrong è un tripudio di intrighi, colpi di scena e interpretazioni straordinarie, una vera e propria odissea nella ricchezza, nell’avidità e nella lotta per il potere. La serie ha incantato gli spettatori con le sue trame intricate e personaggi complessi, e la sua capacità di tenere il pubblico sulle spine è senza pari.

Conquistando 27 prestigiose nomination agli Emmy, di cui 14 dedicate al suo straordinario cast, Succession ha dimostrato di essere non solo un successo televisivo, ma un fenomeno culturale che rimarrà inciso nella storia dell’intrattenimento. Non c’è dubbio: Succession è una serie destinata a rimanere nell’immaginario collettivo come un capolavoro del nostro tempo.