Suicide Squad: David Ayer rivela dei dettagli su una scena eliminata con Joker

Arrivano nuvi dettagli riguardo una scena eliminata con Joker dal Suicide Squad di David Ayer del 2016.

L’annuncio dell’arrivo della Snyder Cut di Justice League nel 2021 su HBO Max ha mandato i fan DC al settimo cielo, ma non solo. Sembra quasi esser diventata una moda richiedere di rilasciare le versioni “uncut” di determinati film, tra cui il Suicide Squad di David Ayer del 2016.

In particolare dal film di Ayer sono state tagliate diverse scene con protagonista il Joker interpretato da Jared Leto, che rimase piuttosto deluso da ciò vista la sua preparazione e immedesimazione per il ruolo. Va detto però che alla fine il danno è marginale in quanto Leto ha fatto un buon lavoro come attore, ma la scrittura del personaggio, beh, è tutt’altro che riuscita.

Ad ogni modo, recentemente su Twitter lo stesso Ayer è tornato a commentare il film e la versione originale della pellicola con un fan che gli ha chiesto se la scena di dialogo tra Joker e il personaggio interpretato dal rapper Common fosse originariamente più lunga di quella vista nel montaggio finale.

La risposta è affermativa, e Ayer rivela che la scena era decisamente più lunga (quella finale dura giusto due minuti) e Joker arrivava a intimare il personaggio di Common ad uccidersi.

It’s a long scene and Joker intimidated him into killing himself. https://t.co/JCDAumApv2 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 22, 2020

Sicuramente sarebbe interessante vedere il girato non rilasciato col Joker, ma va anche detto che, a differenza di Justice League il film è comunque incredibilmente vicino allo stile del suo regista, e anche se esistesse una versione “uncut” approvata da Ayer sicuramente non andrebbe a sistemare l’ipocrisia e la banalità che caratterizza la pellicola.

Suicide Squad è un film del 2016, scritto e diretto da David Ayer, basata sui fumetti di John Ostrander, e con Charles Roven e Richard Suckle come produttori.

La fotografia è a cura di Roman Vasyanov, mentre la colonna sonora è stata composta da Steven Price.

Nel cast Will Smith (Floyd Lawton / Deadshot), Margot Robbie (Harleen Quinzel / Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Viola Davis (Amanda Waller), Cara Delevigne (June Moore / Incantatrice), Jai Courtney (George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang), Jay Hernandez (Chato Santana / El Diablo), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Waylon Jones / Killer Croc), Karen Fukuhara (Tatsu Yamashiro / Katana) e Jared Leto (Joker).

Il film ha vinto l’Oscar per il miglio trucco all’edizione del 2017.

Mi piace: Mi piace Caricamento...