Suicide Squad: il Joker di Jared Leto in un inedito video dal set

Ancora il Joker di Jared Leto in un inedito video dal set di Suicide Squad, che continua a far parlare di sé dopo tre anni e mezzo dalla sua uscita.

Suicide Squad non è stato di certo un grande successo di critica, nonostante un incasso più che decoroso, e a testimoniare ciò c’è anche il grande cambiamento di tono che sembra esser stato adottato da James Gunn per il suo pseudo sequel The Suicide Squad. D’altronde Gunn ha un tocco decisamente diverso rispetto a quello di David Ayer, regista del film del 2016.

Il tutt’altro che riuscito film di Ayer è ancora al centro di diverse discussioni, in particolare, visto il successo del film di Todd Phillips, riguardo il Joker di Jared Leto, il cui screen time sia stato fortemente ridotto in fase di montaggio.

Il Joker di Leto non è entrato nelle grazie del pubblico, ma di certo non si può negare che Leto abbia fatto un cattivo lavoro di recitazione o che il personaggio non fosse esteticamente potente. A supportare ciò è un inedito video che arriva oggi sul web direttamente dal set di Suicide Squad, in cui vediamo un Jared Leto mentre si prepara per interpretare il personaggio nella scena ambientata nel night club.

Fonte: Reddit

Suicide Squad è un film del 2016, scritto e diretto da David Ayer, basata sui fumetti di John Ostrander, e con Charles Roven e Richard Suckle come produttori.

La fotografia è a cura di Roman Vasyanov, mentre la colonna sonora è stata composta da Steven Price.

Nel cast Will Smith (Floyd Lawton / Deadshot), Margot Robbie (Harleen Quinzel / Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Viola Davis (Amanda Waller), Cara Delevigne (June Moore / Incantatrice), Jai Courtney (George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang), Jay Hernandez (Chato Santana / El Diablo), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Waylon Jones / Killer Croc), Karen Fukuhara (Tatsu Yamashiro / Katana) e Jared Leto (Joker).

Il film ha vinto l’oscar per il miglio trucco all’edizione del 2017.

