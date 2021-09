Sung Kang rivela che il suo personaggio presente in Obi-Wan Kenobi ha una spada laser

Proprio come il MCU, il franchise di Star Wars ha un buon numero di spettacoli in arrivo su Disney+ nei prossimi anni. Il prossimo è The Book of Boba Fett, ma è quello su Obi-Wan Kenobi che forse è il più atteso. Questo è un progetto che è da tempo nella lista dei desideri dei fan, cosa che rende la sua creazione un evento per molti.

La serie riporterà Ewan McGregor nei panni dell’Obi-Wan dei film prequel a ben 10 anni da La Vendetta dei Sith.

Per rendere le cose ancora più emozionanti, Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Darth Vader di Hayden Christensen. I dettagli della trama per lo spettacolo sono ancora tenuti nascosti, anche se è garantito che Obi-Wan vivrà da solo su Tatooine. Oltre a McGregor e Christensen, Obi-Wan Kenobi presenta un cast di supporto impressionante che include Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, Moses Ingram e Sung Kang. Pochi dettagli sui loro personaggi sono stati rivelati, ma si dice che Kang interpreti un Inquisitore.

Screen Rant ha avuto la possibilità di parlare con Kang del suo recente ruolo in F9, ed hanno colto l’occasione per fare due chiacchiere sul suo ruolo nella serie di Star Wars. A Kang è stato chiesto cosa significasse per lui entrare a far parte dell’universo di Star Wars, e ha spiegato che quando era giovane – dagli 8 ai 13 anni – la sua festa preferita era Halloween. Kang ha poi continuato dicendo come ciò si collega ai suoi sentimenti riguardo all’essere in Star Wars e ha anche rivelato un piccolo dettaglio sul suo personaggio.

“Mi vestivo con gli economici costumi di Halloween di plastica del K-mart, come Luke Skywalker e Darth Vader, quasi ogni giorno dagli 8 ai 13 anni. Io e i miei amici giocavamo a fingere, costruivamo le nostre spade laser con centri di carta igienica e cose del genere, cartone o il cuore dello Scottecs, ed essere sul set, vedere Darth Vader e vedere l’universo di Star Wars di fronte a me, voglio dire… è proprio come un fan ed essere in grado di far parte di quella storia. E piuttosto eccitante. Continuavo a pizzicarmi per dire: ‘Come sono finito qui?’. Ah, e il mio personaggio ha una spada laser. Voglio dire, non un giocattolo ma una vera!”

