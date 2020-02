Super Bowl LIV: fra Marvel, Disney e Amazon Prime ecco tutti gli spot rilasciati

Nuovi trailer di film e programmi TV hanno debuttato durante il Super Bowl LIV – a partire da giorni prima del calcio d’inizio – e sono tutti disponibili per essere guardati qui sotto.

Ogni anno, il Super Bowl è un grande evento, non solo nel mondo degli sport professionistico, ma anche d’intrattenimento nel suo insieme. Oltre alla partita al centro dell’evento, c’è lo spettacolo del primo tempo, lo spettacolo di pre-partita e tutti gli spot pubblicitari che i marchi impostano per commercializzare i propri prodotti durante l’enorme evento.

Quindi per tutti coloro che non hanno potuto vedere gli spot c’è li alleghiamo tutti qui sotto:

VEDOVA NERA

I Marvel Studios hanno rilasciato uno spot televisivo per Black Widow che presenta nuove scene del prossimo del Marvel Cinematic Universe, che arriverà nei cinema a maggio.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, WANDAVISION & LOKI

Altri progetti Marvel sono stati messi in evidenza nel grande evento di quest’anno, tra cui gli spettacoli del 2020 The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, nonché Loki, che sarà presentato in anteprima nel 2021. Lo spot racchiude molto in 30 secondi, rivelando Sam Wilson (Anthony Mackie) che si allena con lo scudo di Capitan America, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in uno scorcio col classico costume di Scarlet Witch e Tom Hiddleston nel ruolo di Loki – come molto altro ancora.

FAST & FURIOUS 9

Universal ha rilasciato il trailer completo del film Fast and Furious 9 – con il titolo ufficialmente F9 – venerdì durante un concerto dal vivo, ma lo studio ha colto l’occasione per promuovere ancora una volta il film durante il Super Bowl. Lo spot televisivo di Fast & Furious 9 Super Bowl trattiene il grande colpo di scena dell’intero trailer, che John Cena che interpreta il fratello di Dominic Toretto (Vin Diesel).

TOP GUN: MAVERICK

Tom Cruise torna al suo classico ruolo in Top Gun: Maverick, che riprende la storia del suo personaggio Pete “Maverick” Mitchell 30 anni dopo gli eventi del primo film. Nello spot TV di Top Gun: Maverick, vediamo in gran parte acrobazie aeree dei piloti della Marina, mentre il teaser di 30 secondi accelera con energia e alza la posta in gioco del film.

NO TIME TO DIE

Daniel Craig si sta preparando per la sua ultima uscita come James Bond nel prossimo film, che vedrà il suo agente segreto tornare dalla pensione per affrontare alcuni vecchi e nuovi cattivi. Craig è affiancato nel film da Lashana Lynch, che interpreta un nuovo agente segreto con cui Bond è costretto a collaborare. Come visto nello spot televisivo di No Time To Die, la coppia non va esattamente d’accordo, ma lavorano insieme quando devono.

A QUIET PLACE – PARTE 2

Dopo aver promosso il suo predecessore, A Quiet Place del 2018, due anni fa, la Paramount torna al Super Bowl con un breve teaser per il sequel, A Quiet Place Parte II. Mentre la storia del film riprenderà dopo gli eventi del primo film, basandoci su questo spot TV il film includerà anche flashback sull’arrivo dei mostri che hanno decimato il mondo. Come tale, John Krasinski non solo ritorna come regista ma anche come il suo personaggio Lee Abbott, anche se in flashback.

L’UOMO INVISIBILE

Universal, Blumhouse e il regista Leigh Whannell si sono uniti col riavvio di un classico mostro cinematografico in The Invisible Man, con Elisabeth Moss nei panni di Cecilia Kass e Oliver Jackson-Cohen nei panni del suo abusivo ex Adrian Griffin. Lo spot televisivo dell’Invisible Man stuzzica ulteriormente gli aspetti psicologici horror del film, poiché al personaggio di Moss viene ripetutamente detto che il suo ex è morto, anche se sa che la sta ancora terrorizzando, e che ha trovato un modo per rimanere invisibile.

MULAN

Oltre ai prodotti Marvel la Disney ha rilasciato uno Spot TV per Mulan ricco d’azione, che anticipava l’arrivo di un nuovo trailer. Le sequenze mostrano Mulan (Liu Yifei) che combatte una battaglia per onorare la sua casa e molte scene inedite. Potete vedere il trailer qui sotto.

SONIC – IL FILM

Il 14 febbraio uscirà nei cinema il film di Sonic della Paramount, con Ben Schwartz nei panni di Sonic, James Marsden nei panni del suo amico umano Tom Wachowski e Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik. Per il trailer del Super Bowl di Sonic, Paramount ha arruolato atleti della vita reale per cantare le lodi del loro eroe titolare. La seconda metà del trailer presenta un sacco di nuovi footage incluso quello che sembra essere un epico scontro tra Sonic e il Dr. Robotnik.

HUNTERS

La grande proposta di Amazon per il Super Bowl di quest’anno è per il loro prossimo dramma Hunters, una serie sui cacciatori nazisti alla fine degli anni ’70 a New York City. Dal produttore esecutivo Jordan Peele e dallo showrunner David Weil, la stagione 1 di Hunters arriverà su Amazon il 21 febbraio.

