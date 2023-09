Super Mario Bros. – Il Film o Barbie? Svelato il record mondiale di incassi del 2023!

Nel mondo del cinema, dove ogni incasso è una battaglia per la supremazia, una sorprendente eroina rosa ha preso d’assalto il 2023. Senza pietà né rimorsi, Barbie ha letteralmente schiacciato la concorrenza, inclusa l’iconica Super Mario Bros. – Il film, che sembrava indistruttibile. Con un bottino da capogiro di 1.381.000.000 dollari, il lungometraggio dedicato alla celebre bambola ha ora il diritto di fregiarsi del titolo di campione d’incassi globale dell’anno. Ma quali sono i segreti di questo trionfo e quali sono i territori in cui Barbie ha riscosso i maggiori successi? Scopriamolo insieme!

Barbie, l’Ascesa del Record al Box Office

L’annuncio è scoccato come un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di cinema e videogiochi: Barbie ha conquistato la vetta degli incassi, sconfiggendo persino Super Mario Bros. – Il film, che sembrava invulnerabile (fonte Boxofficepro). L’opera diretta da Greta Gerwig e interpretata dalla straordinaria coppia Margot Robbie e Ryan Gosling ha preso tutti di sorpresa, piazzandosi in cima alla classifica degli incassi cinematografici del 2023. Tuttavia, non ci si può accontentare di questo dato: ora dobbiamo analizzare come sta andando il film di Margot Robbie negli Stati Uniti e in Italia, alla luce di un mercato in rapida evoluzione. È questo l’inizio di un’era in cui Barbie regnerà indisturbata al box office, oppure sorprese ancora più grandi ci attendono?

Il duello epico tra Super Mario Bros. – Il Film e Barbie: chi vince al box office?

Nel mondo cinematografico, ogni cifra racconta una storia e ogni dollaro guadagnato è una battaglia combattuta sul grande schermo. Barbie e Super Mario Bros. – Il film si sono affrontati in un duello senza esclusione di colpi, ma chi ha la meglio? Barbie ha accumulato 609.500.000 dollari negli Stati Uniti, avvicinandosi al tredicesimo posto nella classifica degli incassi di tutti i tempi nel paese. È un risultato straordinario, anche se va sottolineato che questa classifica non tiene conto dell’inflazione. Ma c’è di più: se guardiamo al numero di spettatori, Barbie si colloca tra le pietre miliari del cinema, tra il Bambi del 1942 e Il giro del mondo in 80 giorni del 1956. Una posizione rispettabile, che testimonia l’incredibile impatto della bambola di plastica sul pubblico.

In Italia, Barbie ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, con un incasso di 30.976.403 euro (fonte Cinetel). È il secondo maggior successo cinematografico dal 2020, un periodo segnato dall’incertezza dovuta alla pandemia. Tuttavia, sfiorare l’inarrivabile Avatar: La via dell’acqua, con i suoi 44.797.221 euro, è ancora un traguardo lontano. Nonostante ciò, Barbie ha superato il precedente campione Avengers: Endgame, che aveva incassato 30.282.559 euro nel 2019. Il ritorno a cifre pre-pandemiche tra Barbie e Avatar 2 è una vittoria per l’intera industria cinematografica, confermando la resilienza del settore.

La Cconquista dei mercati mondiali da parte di Barbie

Non limitiamoci agli Stati Uniti e all’Italia, perché Barbie ha conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo. In Europa, la bambola rosa ha registrato risultati eccezionali in Inghilterra (119.5 milioni di dollari), Germania (54.9 milioni di dollari), Francia (43.6 milioni di dollari) e Spagna (35.7 milioni di dollari). Ma il trionfo non si ferma qui. Il Messico si è unito al coro di elogi con un incasso di 54.2 milioni di dollari. Nel Pacifico, l’Australia ha fatto sua la scena con 54.7 milioni di dollari, mentre il mercato sudcoreano ha mostrato un interesse sorprendentemente limitato, forse a causa della natura polarizzante del messaggio femminista del film.

Dall’altra parte del mondo, le donne cinesi hanno accolto Barbie con entusiasmo, contribuendo a un incasso di 35.100.000 dollari. Questi numeri confermano che Barbie ha conquistato il mondo intero, dimostrando che il successo è universale. Super Mario Bros. – Il film può solo inchinarsi alla sua avversaria in rosa, ammettendo la sua sconfitta in questa epica sfida al botteghino!