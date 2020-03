Supergirl 5: David Harewood condivide uno scorcio del nuovo costume di Martian Manhunter

Supergirl ha visto alcuni grandi cambiamenti nella sua quinta stagione. La stagione è iniziata con un importante cambio di status quo per Kara (Melissa Benoist) che ha ottenuto un nuovo capo alla CatCo mentre la sua amicizia con Lena (Katie McGrath) si è incrinata quando la Luthor ha appreso il super segreto di Kara.

Quindi, con Crisi sulle Terre Infinite che ha sconvolto tutto con la distruzione di Terra-38 e la sua “resurrezione” amalgamata con Terra-1 e diventata Terra-Prime, sono arrivati altri numerosi cambiamenti ed ora sembra che ce ne sarà un altro. Questa volta riguarderà Martian Manhunter ed il suo nuovissimo super costume.

La star della serie David Harewood ha pubblicato su Twitter uno scorcio del nuovo costume che ora aggiunge un accenno rosso.

Potete vederlo qui sotto:

È difficile dire dall’immagine quanto sarà diverso il nuovo costume da quello con cui i fan hanno più familiarità nella serie The CW, ma sembra suggerire che potrebbe avere una costruzione in due parti, qualcosa che in teoria lo renderebbe è un po’ più flessibile in termini di armatura. Inoltre, non è chiaro se alla fine sarà un po’ più vicino all’aspetto iconico dei fumetti del personaggio, visto che è qualcosa che alcuni fan sperano.

L’idea che J’onn stia ottenendo un nuovo costume si adatta a ciò che Harewood in precedenza ha anticipato su come la “Crisi” ha avuto un impatto sull’eroe e abbiamo visto parte di questo impatto nell’istituzione della Torre.

“La crisi influisce su tutto e influenzerà anche J’onn. Una delle cose meravigliose di interpretare J’onn e il Martian Manhunter è capire quanto profondamente la filosofia del personaggio corre”, ha detto Harewood prima della Crisi. “È davvero un personaggio profondo. È stato molto divertente esplorarlo come attore. Una delle sue abilità fondamentali, una delle capacità fondamentali del marziano, svolge un ruolo molto, molto importante nella crisi. È proprio perché è il Martian Manhunter, che è in grado di sopravvivere alla crisi. Ma questo lo influenzerà in modo fondamentale.”

Per quanto riguarda quando il nuovo costume, quando debutterà? Non è chiaro, anche se il prossimo episodio imminente “Reality Bytes” vedrà J’onn fare squadra con Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai) mentre provano a salvare un uomo bloccato in una realtà virtuale. Forse è un’occasione che richiede un nuovo costume? I fan dovranno solo aspettare e vedere.

