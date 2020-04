Supergirl 5: il finale di stagione verrà riscritto durante lo stop a causa del coronavirus

Il finale della stagione 5 di Supergirl sta per essere riscritto dopo lo stop della produzione a causa del coronavirus, secondo la star, Jon Cryer.

Cryer è entrato a far parte dello show della The CW nella stagione 4 come Lex Luthor, l’iconica nemesi di Superman e fratello di Lena Luthor (Katie McGrath). Inizialmente, Cryer avrebbe dovuto apparire solo in alcuni episodi di Supergirl, ma invece la sua presenza nello show è cresciuta. Lex ha giocato un ruolo importante nel massiccio evento crossover passato, e adesso continua ad apparire nella stagione 5 di Supergirl. La fine di Crisi sulle Terre Infinite ha visto la creazione di una nuova Terra in cui Lex è in qualche modo un amato filantropo, con grande sorpresa della nostra eroina.

La stagione 5 di Supergirl ha subito una battuta d’arresto, come del resto ogni altra produzione, a causa della pandemia di coronavirus. Nell’interesse della sicurezza del cast e della crew numerose produzioni sono state interrotte mentre gli studi, proprio come il mondo intero, aspettano che la situazione rientri. Supergirl è solo uno dei numerosi spettacoli dell’Arrowverse ad affrontare un arresto, dato che anche The Flash e Batwoman sono stati messi in pausa.

A causa di questi problemi, tutti gli spettacoli vedranno probabilmente le proprie stagioni abbreviate, poiché avevano tutti episodi incompleti. Quando si tratta di Supergirl, solo il finale non era stato completato prima dello spegnimento. Per questo motivo, gli autori dello spettacolo hanno colto l’occasione per riscrivere la sua sceneggiatura.

Durante un’intervista con PeopleTV, Cryer ha spiegato che mentre avevano girato alcune cose per il finale che verranno ancora utilizzate: “stanno scrivendo un sacco di cose nuove attorno ad esso“. Cryer ha poi continuato dicendo che “è interessante perché il modo in cui il mio personaggio è stato scoperto ora non succede più. Quindi ho pensato: ‘Oh, non sono stato sconfitto? Aspetta un minuto, mi piace!’.“.

Quindi, a parte questo lieve spoiler del finale, dove a quanto pare Lex Luthor sarebbe stato smarcherato, questa opportunitò di rielaborare il tutto potrebbe portare a qualcosa di inedito e inaspettato. Mentre aspettiamo quindi che la stagione torni in onda, vi ricodiamo che il prossimo episodio, inizialmente previsto per il 26 aprile, sarà invece trasmesso il 3 maggio.

Decidere di riscrivere il finale ora che c’è un ritardo nella produzione è una mossa interessante per gli sceneggiatori di Supergirl, e ci si chiede esattamente perché abbiano deciso di cambiare le cose in primo luogo. Forse non erano davvero soddisfatti del finale originale, e lo stop ha dato loro il tempo di riflettere adeguatamente su ciò che vogliono fare. In tal caso, forse l’arresto è stato effettivamente positivo per Supergirl. Purtroppo, probabilmente, ci vorrà un po’ prima che i fan possano decidere da soli, per via del coronavirus ma anche dello stato interessante di Melissa Benoist.

