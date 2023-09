Superman: David Corenswet più grosso che mai! Gli scatti rubati sono da capogiro

Il futuro dell’iconico supereroe, Superman, è avvolto da un mistero sempre più intrigante. David Corenswet, il prescelto per portare in vita il nuovo Uomo d’Acciaio nel DC Universe, sembra essere pronto a stupire il mondo con la sua trasformazione epica. Mentre il set di un progetto misterioso si anima, gli occhi attenti dei fan su Reddit hanno scovato un indizio sorprendente: Corenswet ha già iniziato a scolpire la sua fisica per incarnare l’immortale Clark Kent in “Superman: Legacy”.

I dettagli rimangono nascosti nelle ombre, ma sappiamo che l’attore sta dedicando tempo e sudore per adattarsi al ruolo. Tuttavia, non dovremo aspettarci di vedere il frutto del suo duro lavoro sugli schermi prima del 2024. Il destino di Superman è ancora avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: Corenswet è sulla strada giusta per diventare un vero e proprio Superman!

Superman: Legac,l’epica avventura di Clark Kent a Metropolis!

Preparatevi, amanti dei supereroi, perché il destino di Metropolis è sospeso nell’equilibrio! Il 2025 sarà l’anno in cui l’Uomo d’Acciaio tornerà a brillare con “Superman: Legacy”, e le anticipazioni fanno già tremare dalla gioia. James Gunn e Peter Safran stanno gettando le basi per una storia spettacolare che seguirà il giovane Clark Kent nei suoi primi giorni nella maestosa Metropolis.

Tuttavia, questa non sarà un’origin story. Clark Kent indosserà il suo iconico costume sin dall’inizio, e i fan possono aspettarsi di vedere una nuova prospettiva sulla vita del supereroe come mai prima d’ora. La sfida di bilanciare la sua umanità con l’eredità Kryptoniana sarà il cuore pulsante di questa epica avventura. E le sorprese non finiscono qui, con nuovi personaggi pronti a entrare in scena. Nathan Fillion si unirà al cast nei panni di Guy Gardner, la Lanterna Verde, mentre Hawkgirl, Mr. Terrific e Metamorpho, interpretato da Anthony Carrigan, aggiungeranno un tocco di magia al mondo di Superman.

Inoltre, c’è un’ispirazione chiave che guiderà questa epica: la celebre run “All-Star Superman” degli anni 2005-2008. In questa avventura, il nostro eroe affrontava minacce letali e rischiava persino la vita a causa dell’eccessiva esposizione ai raggi solari. Sarà interessante vedere quanto di questa epica fonte di ispirazione si riverserà nel mondo di “Superman: Legacy”. E non dimentichiamo la presenza incombente di Lex Luthor, pronto a sfidare Superman nella sua potente tuta Apex. Le emozioni sono alle stelle mentre il DC Universe si prepara a vivere una nuova era di eroismo con “Superman: Legacy”!