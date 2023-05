Superman: Legacy, alcune fonti lascerebbero intendere gli attori papabili per alcuni ruoli

La ricerca del Superman di James Gunn è partita.

Il casting per Superman: Legacy, il lungometraggio che dovrebbe dare il via al tanto chiacchierato primo capitolo del DCU dei DC Studios di Gunn e Peter Safran, sta entrando in una fase cruciale, con un breve elenco di nomi apparso online per i ruoli di Clark Kent, Lois Lane e persino Lex Luthor.

David Corenswet, che ha recentemente interpretato lo sfortunato proiezionista al fianco di Mia Goth in Pearl, è tra i migliori contendenti per interpretare Clark Kent, alias Superman, avanzando alla fase di provino che probabilmente avrà luogo dopo il Memorial Day o all’inizio di giugno, stando a diverse fonti. Nel mix potrebbero esserci anche altri due contendenti, ma le loro identità rimangono sconosciute.

Jacob Elordi, la stella che è scoppiata nella serie HBO Euphoria, è un nome che è emerso per il ruolo di Kent ma le fonti dicono che non si è mai presentato. Anche gli attori britannici Tom Brittney e Andrew Richardson sono nomi presenti nel mix iniziale.

Per quanto riguarda Lane, la coraggiosa giornalista del Daily Planet di Metropolis, i contendenti sono Emma Mackey, una delle star della serie Netflix Sex Education e che apparirà nel titolo della Warner Bros. Barbie; Rachel Brosnahan, la star vincitrice di un Emmy nell’acclamata serie di Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel; l’attrice di Bridgerton, Phoebe Dynevor; Samara Weaving, vista l’ultima volta in Scream VI.

Non è chiaro chi stia avanzando alla fase di test. Si dice che Brosnahan abbia tenuto un’audizione “eccezionale” ma, a 32 anni, potrebbe essere troppo in la con l’età per ciò che Gunn spera di ottenere, personaggi sulla ventina. Fonti avvertono che alcuni di questi attori non sono nemmeno stati testati, ma sono di base parte del mix. Una fonte, senza fornire ulteriori dettagli, ha liquidato alcuni dei nomi come “un elenco da chat room”. La Warner non ha commentato e un insider ha affermato che i realizzatori e lo studio “non sono neanche lontanamente vicini a una decisione”.

Un ruolo che sembra avere una sola persona assegnata è il Luthor. Nicholas Hoult, attualmente protagonista del comedy thriller Renfield, parrebbe esser la prima scelta per interpretare il genio del male. Il nome di Hoult gira intorno a Legacy da diverse settimane ormai. L’attore ha avuto un precedente contatto ravvicinato con il regno del film DC quando è stato scartato per interpretare Batman nel film di Matt Reeves, con il ruolo che è andato a Robert Pattinson. “Lo studio lo ama da Fury Road “, ha detto una fonte, riferendosi al classico d’azione della Warner del 2015 di George Miller.

Infine, alcune fonti lasciano intendere anche il film sarà popolato da molti volti, poiché cercherà di introdurre gli eroi DC che sono già consolidati nell’ambientazione del film.

