Superman: Legacy, James Gunn dirigerà il film che ha scritto per i DC Studios

James Gunn sta ufficialmente trasformando Superman: Legacy nel suo prossimo film.

Gunn ha scritto il lungometraggio da prima di diventare co-responsabile dei DC Studios a novembre, ed era ampiamente previsto che avrebbe diretto, anche se non era chiaro dato i suoi doveri di supervisore con il partner Peter Safran.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio per il grande schermo dell’era Gunn-Safran. La Warner Bros. ha impostato il progetto per uscire l’11 luglio 2025.

“Si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dell’american way. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata”, ha detto Safran ai giornalisti a fine gennaio.

Mercoledì, Gunn ha spiegato di aver esitato a prendere le redini del film di Superman, anche se gli è stato offerto il personaggio prima di affrontare The Suicide Squad per la Warner.

“Inizialmente ho detto di no perché non mi sentivo pronto a dare a Superman il film che meritava”, ha scritto Gunn su Twitter. “Poi, poco meno di un anno fa, ho intravisto una modo per farlo, incentrando la storia sull’eredità di Superman: il modo in cui sia i suoi aristocratici genitori kryptoniani, che i suoi genitori contadini del Kansas, lo formano. Solo perché scrivo qualcosa non significa che lo sento nelle ossa, visivamente ed emotivamente, abbastanza da dedicare più di due anni a dirigerlo, soprattutto non qualcosa di questa portata. Ma, nel lungo e nel breve, adoro questa sceneggiatura e sono incredibilmente eccitato mentre iniziamo questo viaggio.”

In particolare, questo Superman non sarà interpretato da Henry Cavill, l’attore che ha interpretato il supereroe in Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), e che è apparso in un cameo in Black Adam dell’anno scorso. Mentre Cavill credeva che avrebbe indossato il mantello per altri film, dopo che Gunn e Safran hanno rilevato la DC, è diventato evidente che avrebbero scelto una direzione più giovane per l’eroe.

Superman: Legacy segnerà la prima volta che Gunn dirigerà un supereroe di serie A. Si è fatto un nome prendendo personaggi relativamente sconosciuti come i Guardiani della Galassia della Marvel e trasformandoli in nomi familiari. Ha anche elevato i personaggi DC di serie D come Polka-Dot Man allo status di protagonisti per il grande schermo in The Suicide Squad, che ha ottenuto ottime recensioni.

Fonte

