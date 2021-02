Superman & Lois: Angus Macfadyen entra nel cast nel ruolo di Jor-El

L’attore scozzese Angus Macfadyen apparirà nello show The CW, Superman e Lois, nel ruolo di Jor-El.

Il personaggio, precedentemente interpretato da luminari come Marlon Brando e Russell Crowe, avrà più o meno lo stesso ruolo in Superman & Lois che ha ricoperto incarnazioni cinematografiche precedenti della mitologia di Superman: servirà da guida spettrale a suo figlio, Superman, tramite la tecnologia della Fortezza della Solitudine. Non è ancora chiaro se sarà Superman, oi suoi figli (che sappiamo apprenderanno la sua identità segreta nel pilot), a beneficiare del consiglio.

Recentemente, la serie TV Krypton (andata in onda per due stagioni su Syfy) ha visto Cameron Cuffe nei panni del padre di Jor-El, Seg-El. La serie prevedeva la nascita di Jor-El, rivelando che il padre di Superman era in realtà il fratello del generale Dru-Zod (lì interpretato dal veterano dell’Arrowverse Colin Salmon).

Ecco la descrizione ufficiale (anche se piuttosto minimale) del personaggio di Jor-El: “Jor-El è il padre kryptoniano di Clark Kent. Sebbene sia morto insieme a Krypton, la sua brillante essenza esiste ancora all’interno dell’Artica Fortezza della Solitudine per fornire una guida quando suo figlio in cerca d’aiuto“.

Il personaggio debutterà nel secondo episodio della serie, che andrà in onda il 2 marzo su The CW.

Nel corso della sua carriera, Angus è apparso in dozzine di lungometraggi e programmi televisivi, incluso un ruolo determinante in Braveheart. Nel 2019, sarebbe tornato a quel personaggio con un lungometraggio autonomo. Altri ruoli importanti includono l’interpretazione di Orson Welles in Cradle Will Rock, tre stagioni di Turn della AMC e un ruolo in The Lost City of Z, in cui ha recitato al fianco di Charlie Hunnam e Tom Holland.

In Superman & Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, The Man of Steel aka Clark Kent (Tyler Hoechlin) e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi.

