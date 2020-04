Superman & Lois: Dylan Walsh si è unito al cast nel ruolo del generale Lane

Dylan Walsh si è unito al cast di Superman & Lois come il generale Sam Lane.

L’Arrowverse della CW è destinato ad espandersi con una nuova serie incentrata sul Superman di Tyler Hoechlin e sulla Lois Lane di Elizabeth Tulloch. La serie in arrivo, intitolata Superman & Lois, è stata ordinata direttamente in serie a gennaio ed è ora programmata per entrare direttamente in produzione dopo che la pandemia di Coronavirus ha costretto a sospendere tutte le riprese del pilota.

Ora, Deadline riferisce che l’attore Dylan Wash si è unito al cast di Superman & Lois in un ruolo regolare per la serie nel ruolo del generale Sam Lane, il padre della protagonista femminile e di sua sorella Lucy.

Come descrive la fonte, il Sam Lane di Dylan Walsh è un generale dell’esercito “senza fronzoli” che è determinato a proteggere l’America e il resto del mondo da qualsiasi minaccia, da questo mondo e oltre. Inoltre, si dice che Sam Lane di Dylan Walsh sia un maniaco del lavoro che non richiede nient’altro che eccellenza da tutti.

Il ruolo di Dylan Walsh in Superman e Lois segna il suo ritorno alla The CW dopo aver precedentemente recitato nella serie Life Frase. Ulteriori crediti di Dylan Walsh includono ruoli in Nip / Tuck, Unforgettable e Blue Bloods.

