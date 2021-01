Superman & Lois: ecco il trailer esteso dell’attesa serie dell’arrowverse

C’è sempre modo di tornare a casa, anche se sei l’Uomo d’Acciaio. Oggi possiamo presentarvi in esclusiva il primo trailer di Superman & Lois, con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch come coppia protagonista.

Sì, la CW ha rilasciato un teaser per il dramma in arrivo poche settimane fa, ma questo è lo spot che contiene circa il 95% in più di footage e dà un’idea migliore di ciò che ci si può aspettare dallo spettacolo. Mentre il promo di 60 secondi incentrato su Superman ti dice che la serie proviene dai creatori di The Flash, gli scatti patinati dei paesaggi aperti del Midwest, i colori volutamente smorzati e il tono epico generale lo fanno sembrare diverso dalla suddetta serie.

Presumibilmente riprendendo dopo il massiccio crossover Crisi sulle Terre Infinite dell’Arrowverse, Superman & Lois segue Clark Kent (Hoechlin) e Lois Lane (Tulloch) mentre si trasferiscono da Metropolis a Smallville con i loro ansiosi figli adolescenti Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin), pronti a lottare contro la pressione di essere genitori che lavorano.

Bene, la parte di lavoro è nell’aria; uno scatto del duo preoccupato che cammina per il Daily Planetè assieme ad una voce fuori campo di Lois che dice “posti di lavoro persi”, il che implica che l’industria dei media immaginari dello show potrebbe dover affrontare le stesse difficoltà di quella reale. In ogni caso, la vita semplice che sperano di coltivare in una piccola città del Kansas li sfugge, come evidenziato da Clark che alla fine dice ai suoi figli che è Superman, la presenza del generale Sam Lane (Dylan Walsh) e Superman che combatte un misterioso nemico in armatura nera (è il “misterioso straniero” di Wolé Parks?).

“Hai il peso del mondo sulle tue spalle”, gli dice Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), interesse amoroso del liceo di Clark, durante il promo. “Vorrei davvero potermi ubriacare a volte”, mormora Clark tra sé mentre si allontana.

Con l’eccezione dei film del DCEU, gli adattamenti di Superman tendono ad essere visivamente vibranti, perché dopotutto lui è l’Uomo di Domani; tuttavia, i colori sbiaditi del trailer suggeriscono che la città natale di Clark è in tempi difficili e non è idilliaca come una volta o come è stata raffigurata in Smallville, che ha concluso la sua corsa storica un decennio fa a maggio.

“La storia di Superman si svolge a Metropolis da molto tempo, ovviamente c’era una serie nota come Smallville”, ha detto lo showrunner / produttore esecutivo Todd Helbing durante il panel DC FanDome dello show a settembre (via EW). “Ma io provenivo da una piccola città nel Midwest. E la città in cui sono cresciuto ha avuto un congedo di lavoro che ha influenzato tutti, e la città ha iniziato lentamente a prosciugarsi. Sembrava molto attuale negli ultimi anni dopo il 2008. Quindi volevamo raccontare una storia in cui i genitori dopo che questo tragico evento è avvenuto tornano a Smallville e scoprono che è più facile crescere dei bambini in quel luogo, dove la vita non è così frenetica come a Metropolis.”

Potete vedere il trailer qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...