Superman & Lois: Elizabeth Tulloch annuncia l’inizio delle riprese del pilot

Dopo aver ricevuto il via ufficiale da parte della The CW, lo show Superman & Lois ha iniziato la propria produzione e adesso sembra che stiano per iniziare le riprese.

Sappiamo questa cosa grazie alla protagonista Elizabeth Tulloch, interprete di Lois Lane, che ha condiviso una foto della copertina dello script del pilota. Nel nuovo progetto ambientato nell’Arrowverse l’attrice sarà affiancata dall’interprete di Superman, Tyler Hoechlin, di ritorno dopo esser stato introdotto la prima volta nella serie Supergirl.

Qui sotto potete vedere il tweet con cui la Tulloch ha fatto capire la cosa, a cui Jon Cryer, interprete di Lex Luthor, ha risposto:

Godspeed! You guys will crush it. — Jon Cryer (@MrJonCryer) March 7, 2020

Thank you Mr Luthor for the kind words. Maybe next time I will spare your noggin. Probably not though — Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) March 7, 2020

Oltre a Hoechlin e la Tulloch, nello show reciteranno anche Jordan Elsass e Alexander Garfin nel ruolo dei figli adolescenti di Clark / Superman e Lois, Jonathan e Jordan, che si ritiene siano gemelli. Jonathan di Elsass è pulito, modesto e di buon cuore, con un atteggiamento stravagante che in qualche modo non sembra datato. Il Jordan di Garfin è incredibilmente intelligente, ma il suo temperamento irrequieto e l’ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone, e di conseguenza, Jordan preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogiochi.

Scritto da Helbing, basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois ruota attorno al supereroe Superman e alla giornalista Lois mentre affrontano lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Il pilota sarà scritto e prodotto esecutivamente da Todd Helbing (The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns serviranno anche come produttori esecutivi del progetto dei Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Mi piace: Mi piace Caricamento...