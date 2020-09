Superman & Lois: Elizabeth Tulloch mostra quello che potrebbe essere il logo della serie

Con le riprese che inizieranno tra poco meno di due settimane per il pilot di Superman & Lois, la star della serie, Elizabeth Tulloch ha mostrato su Twitter una foto del suo copione che presenta quella che sembra essere una versione leggermente modificata dello stemma di Superman e il logo della serie.

Leggi anche: lo showrunner anticipa un nuovo costume nella serie

Questo potrebbero facilmente non essere nulla – dopotutto, i fan hanno visto spettacoli come The Flash e Black Lightning utilizzare loghi completamente diversi rispetto a quelle delle pagine del copione – ma date le recenti notizie che Superman otterrà un nuovo costume nella serie, è del tutto possibile che questo sia il nostro primo sguardo a un nuovo stemma per l’Uomo D’Acciaio.

La parte inferiore del logo è oscurata, cosa che ha portato i fan su Twitter a cercare di completarlo. Con un “arco” superiore rialzato sulla “S” e uno spazio triangolare negativo nell’angolo in alto a sinistra, il logo presenta elementi New 52, il logo di Superman pre-Crisi sulle Terre Infinite, quello di George Reeves della serie TV degli anni ’50, il logo “Electric” di Superman (che è stato successivamente riproposto come logo di Supergirl New 52) e probabilmente altri.

Potete vederlo qui sotto:

The last of the cast landed in Vancouver today to start their quarantines. Getting close! @cwsupermanlois 💥 pic.twitter.com/aEp8YUvLp3 — Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) September 14, 2020

