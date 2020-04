Superman & Lois: Emmanuelle Chriqui sarà Lana Lang nella serie CW

L’ex star di The Passage, Emmanuelle Chriqui, è stata segnalata da Deadline come interprete regular assieme Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch in Superman & Lois.

Chriqui interpreterà il popolare personaggio DC Lana Lang nella serie del produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing, dell’architetto DCTV, Greg Berlanti e della Warner Bros. TV.

Scritto da Helbing, basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois ruota attorno ai giornalisti più famosi del mondo dei supereroi, interpretati da Hoechlin e Tulloch, mentre affrontano lo stress, le pressioni e la complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Chriqui interpreterà Lana Lang-Cushing, l’agente di prestito della Smallville Bank che è rimasto a Smallville quando altri sono partiti per qualcosa di più grande. Lana ristabilisce la sua amicizia con il suo vecchio amico, Clark Kent, durante uno dei periodi più difficili della sua vita.

Il ruolo, che ha attraversato diverse iterazioni in vari adattamenti mediatici, è stato interpretato da Kristin Kreuk in Smallville.

Oltre a Hoechlin e la Tulloch, nello show reciteranno anche Jordan Elsass e Alexander Garfin nel ruolo dei figli adolescenti di Clark / Superman e Lois, Jonathan e Jordan, che si ritiene siano gemelli. Jonathan di Elsass è pulito, modesto e di buon cuore, con un atteggiamento stravagante che in qualche modo non sembra datato. Il Jordan di Garfin è incredibilmente intelligente, ma il suo temperamento irrequieto e l’ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone, e di conseguenza, Jordan preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogiochi.

Il pilota sarà scritto e prodotto esecutivamente da Todd Helbing (The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns serviranno anche come produttori esecutivi del progetto dei Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

