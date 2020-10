Superman & Lois: la serie darà vita ad una nuova Supergirl per l’Arrowverse?

Con Superman e Lois che si uniranno all’Arrowverse nei prossimi mesi, i fan si sono chiesti per un bel po’ di tempo cosa potrebbe significare uno spettacolo di Superman per il futuro di Supergirl, il dramma veterano della rete con Melissa Benoist.

Poco prima di dare alla luce il suo primo figlio a settembre, Benoist ha annunciato che Supergirl sarebbe terminata dopo la prossima stagione. Ora, alcuni fan si chiedono se potremmo avere una seconda Supergirl nell’Arrowverse dopo la scomparsa di Kara. Perché? Bene, ci sono alcuni dettagli che sembrano lo lasciano intendere. Prima di tutto, Supergirl fa parte della versione dell’Arrowverse della Justice League, insieme a Superman, Batwoman, Black Lightning, White Canary, The Flash e Martian Manhunter.

Questo apre un buco nella formazione della squadra quando si allontana. Poi, c’è un recente annuncio di casting per Superman & Lois che fatto sollevare alcune sopracciglia.

La star di Degrassi: The Next Generation, Stacey Faber, interpreterà il ruolo di Leslie Larr, un personaggio appena creato per la serie TV ma che potrebbe avere legami con un cattivo della Silver Age DC… e quel cattivo potrebbe aprire la porta a una nuova e diversa interpretazione della Ragazza d’Acciaio.

Quando si è diffusa la notizia del casting di Faber, i fan hanno sottolineato che il nome “Leslie Larr” è probabilmente un cenno al cattivo kryptoniano noto come Lesla-Lar. Quel personaggio è apparso principalmente come un nemico di Supergirl, proveniente da Kandor, ma c’è di più oltre a questo. La descrizione del personaggio data per Leslie ha portato molte persone a presumere che lavorerà con o per Lex Luthor, e questo è qualcosa che il personaggio di Lesla-Lar ha fatto nella sua prima apparizione nel 1961. In quel fumetto, Lesla-Lar (uno scienziato di Kandor che era geloso di Supergirl) ha spogliato Kara Zor-El dei suoi poteri, l’ha rimpicciolita e intrappolata nella città in bottiglia di Kandor ed ha finto di essere lei stessa Supergirl. Durante quel periodo, ha fatto uscire Lex Luthor dalla prigione per lavorare con lei.

L’Arrowverse ha una lunga storia nel prendere storie dai fumetti e modificarle per adattarle alle esigenze dell’Arrowverse o del formato TV. Non sarebbe impossibile immaginare che un gioco del genere possa essere fatto con Lesla-Lar, o che potrebbe essere introdotta per interpretare una nuova versione di Supergirl da usare dopo che Kara (presumiamo) ottiene otterrà una sorta di lieto fine e volerà via verso il tramonto (o il 30° secolo).

La versione Linda Lee di Supergirl degli anni ’90, ad esempio, era un normale essere umano che ha ottenuto i suoi poteri da un’improbabile interazione con la Supergirl che era attiva in quel momento. Anche se quella Supergirl non era kryptoniana, non sarebbe stato impossibile vedere Kara o un altro kryptoniano (ce ne sono alcuni là fuori nell’Arrowverse) in qualche modo impregnando Leslie di poteri lungo la strada. E mentre il personaggio è descritto come un cattivo all’inizio… beh, Supergirl e Superman sono tutti veicoli di speranza, e riscattare un criminale per trasformarlo in uno dei più grandi eroi della Terra è in realtà qualcosa che potremmo vederli fare.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...